原標題：新疆托里縣：返鄉青年創業忙



亞心網訊(通訊員 古麗加娜提)近幾年，托里縣各族大學畢業生興起返鄉創業熱潮，這不僅緩解了大學生就業的巨大壓力，同時也為大學生的事業發展搭建了更廣闊的平台。

29歲的也斯哈提2009年畢業后，在一家裝修公司上班，積累了一定的工作經驗。後來，他萌生了自己創業的想法，經過一番市場調查，他跟幾個有同樣夢想的年輕人一起合夥開了這家裝修設計公司。

也斯哈提·何德爾別克說：「我是這個裝修公司的創業者之一，我們是四人聯合組建這家裝修公司的，於去年六月份正式開業。」

公司開業以來，他們每個月都會抽出一個人到全疆各地知名的家裝公司學習，學習最新的裝修技術和設計風格，從而提高自身的業務素質。從剛開始一個月裝修一到兩套房子，到現在一個月可以接單十到二十套房屋，他們的技術和經營理念都在不斷的學習和實踐中日漸成熟。在公司的工作中，每個合伙人分工明確，阿滿凱勒德·賽勞汗主要負責平面設計，按照顧客的要求提供設計方案，讓顧客們對自己的「新家」一目了然。

阿滿凱勒德·賽勞汗說：「我們公司主要是設計房子的裝修，在電腦上給客戶提供全方面的裝修風格，客戶們可以提前看到自己的房子裝修設計，滿足顧客對『家』的需求。」

葉爾江·賽日克別克負責裝修整個過程的監管。他每天跟隨員工一起上下班，施工進度的每一個環節都由他親自把關。葉爾江·賽日克別克說：「在裝修過程中水路、電路、木工，按公司規章制度來，在保證質量前提下，在規定的時間內去完成，用的全是工作經驗豐富工人，就是為讓客戶們滿意。」

生意越來越好了，他們對自己的要求也越來越高，於是他們四個人也會經常通過開討論會的方式來探討如何更快的提高自身的技術，完善和豐富家裝風格，如何為各族顧客提供更優質地服務等等。現如今，裝修設計公司以過硬的技術和熱情的服務得到很多的顧客的青睞。

薩提塔爾汗.巴吾阿迪就是通過別人的介紹，找到了這家裝修公司，他說：「在這個裝修公司我們了解基本情況，他們在裝修過程中跟我們商量怎麼去設計，而且價格也特別合理。目前房子已經開始裝修了，裝修的非常認真，這一幫年輕人的服務態度也非常好，希望他們的事業順順利利。」

眼看著公司一天天走向正軌，客戶也越來越多，這讓也斯哈提對於今後的發展充滿了信心。

也斯哈提·何德爾別克說：「以後不斷發展我們的實力，在各縣市開分公司。」