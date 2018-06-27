原標題：新疆托里縣：讓黨旗映紅全托里



亞心網訊(通訊員 帕麗達)為慶祝中國共產黨成立97周年，托里縣委組織部和縣「訪惠聚」辦公室在全縣基層黨組織中開展「黨旗映天山」主題黨日系列活動，教育引導全縣廣大黨員深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，激勵廣大黨員幹部在實現社會穩定和長治久安總目標中充分發揮先鋒模範作用。

「七一」前夕，托里縣人力資源和社會保障局駐庫普鄉蘇吾爾村工作隊深入牧區走訪慰問，把黨的溫暖送到夏牧場生活困難的黨員和群眾的心中。工作隊將大家召集起來宣講黨和國家關於就業培訓、醫療等和群眾息息相關的惠民政策，坐下來和群眾談心聊天，共同謀划致富門路。

72歲高齡的老黨員恰力哈爾·哈米提，見我們來看望他，他拉著隊長的手動情地說：「工作隊把關懷、溫暖和祝福送到我們老人的心坎上，即便我們在夏牧場也使我們深切地體會到黨的關愛，感到無比的溫暖和幸福。」

為了讓村民在夏牧場有更好的安居之處，住上質量更好的房屋，駐村工作隊為10戶貧困戶發放了修善房屋的材料，希望能為他們遮風擋雨的房屋獻上工作隊的一份心意。

工作隊深入到群眾中去，不搞形式主義，切實為群眾辦好事辦實事，「慰問一人、溫暖一戶、帶動一片」讓蘇吾爾村村民的心裏如沐春風。

近日，在托里縣烏雪特鄉井什克蘇村，村裡的黨員、入黨積極分子在學習《三十講》中，對重點內容進行了認真記錄。

近期以來，駐村工作隊通過升國旗、「主題黨日活動」、黨支部「三會一課」等各種方式對《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》進行了學習。

「『全面』、『嚴』、『治』，這三個關鍵詞，讓我對全面從嚴治黨有了更深刻的體會。只有全面從嚴治黨，我們的國家才能從站起來、富起來到強起來。」 村黨支部書記加沙爾·阿斯開勒別克說。

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