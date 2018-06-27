原標題：新疆托里縣開展緬懷革命先烈 黨旗映紅天山主題黨日活動



亞心網訊（通訊員 茹扎）6月21日，托里縣廣播電視台駐托里縣多拉特鄉胡吉爾台村的「訪惠聚」工作隊、村黨支部，組織老黨員、入黨積極分子開展了「緬懷革命先烈，黨旗映紅天山」主題黨日活動，向黨的生日獻禮。

當天一大早，黨員們來到托里縣愛國主義教育基地重溫入黨誓詞，再一次回故了曾經面對鮮艷的黨旗時的心情，重溫入黨誓詞使全體黨員、入黨積極分子感受到了一次心靈的洗禮、思想的震撼。

活動中，入黨積極分子將入黨申請書遞交到了老黨員手裡，老黨員們為入黨積極分子送上了黨章，現場洋溢著對黨滿滿的祝福。大家紛紛表示要牢記自己的神聖使命，增強責任感，為新農村建設和社會的穩定發展貢獻力量。

朱力得孜·努力肯是胡吉爾台村婦聯主席，她參加完活動后，內心非常激動，她說：「參加活動后我非常的激動，以後我們要好好工作，為建設更美好的家鄉貢獻我們自己的力量。」

隨後，在托里縣國防教育展覽館，大家在講解員的帶領下有序參觀，了解了先烈們的愛國之心、報國之情、強國之志及相關國防知識，重溫了他們英勇獻身的英雄事迹。

通過參觀托里縣生態園，老黨員、入黨積極分子深刻感受到托里縣近年來生態環境建設、公共設施和文物保護等方面發生的巨大變化。

賽爾哈力·朱瑪合力是一名老黨員了，說起當天的活動，他感觸頗深，他說：「今年是建黨97年周年，97年來經歷了重重困難才有了今天的成就，這都是因為有黨。希望越來越多的年輕人入黨，帶領大家奔向更好的日子。」

此次主題黨日活動，不僅開闊了農牧民黨員幹部的視野，讓他們感受到了家鄉翻天覆地的變化，也進一步增強了現代青年建設美麗家鄉的熱情。

托里縣廣播電視台駐多拉特鄉胡吉爾台村黨支部第一書記、隊長崔莉說：「通過活動，旨在傳承革命歷史，傳揚革命精神，讓我們踏著先輩的足跡建設更加美好的新疆。」