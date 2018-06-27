原標題：中國共享經濟「殺入」奢侈品 「千禧一代」是主要擁躉

中新社長沙6月27日電 （記者 唐小晴）供職於湖南長沙某金融公司的戴辰最近要參加男友的同鄉聚會，她正在為沒有上檔次的包發愁。經朋友推薦，28歲的戴辰在一奢侈品共享平台用一天25元（人民幣，下同）的價格租了一款Gucci限量包。

「也許有人會說我虛榮，但花便宜的錢租名包總比掏空積蓄買要好，還能經常換，何樂而不為呢？」戴辰說。

從共享充電寶、共享單車，到共享汽車和共享雨傘，已覆蓋交通出行、房屋住宿、知識技能、生活服務等多個領域的中國共享經濟已「殺入」奢侈品領域。

許多像戴辰一樣的中國「千禧一代」（1982年至2000年出生）成為共享奢侈品的主要消費群體。這代人追求時尚，不想追隨人群，擁有自己的風格，更樂於分享一切，但收入有限。

記者下載了多個當前在市場上具有一定知名度的奢侈品租賃平台，它們以品牌包和品牌服裝兩大類為主，還有貴重首飾和名錶，租借模式包括交納押金、交付租金等，都需要用戶實名認證。

其中，平台上線品牌包有百餘款，包括香奈兒、愛馬仕、LV和Gucci，租賃價格幾十元到上百元不等，大部分顯示「已出租」。

「90后」劉敏是一個奢侈品包「重度愛好者」，他在某奢侈品短租平台租了一款LV包。「我的芝麻信用可抵押金，加上新用戶體驗優惠，一個月只需32元。非新用戶，一天需要28元。」劉敏有點興奮。

除奢侈品牌包有共享租賃，花錢少、選擇多、不佔地等優勢的共享衣櫥也成為一股新興潮流。

長沙「90后」白領張雨萱供職於投資界，因常在不同場合約談客戶，其穿著和造型可謂百變。她為此在多個奢侈品平台租了包、名牌衣服和首飾。

「隨意選擇自己喜歡的風格，用完不用清洗，打包寄回去就行。關鍵是打扮大氣跟客戶談合作有底氣，更可以贏得客戶信任。」張雨萱說，她使用的租包平台註冊會員有1000多萬。

近年來，共享經濟發展迅速並成為中國經濟社會發展的生力軍，且向全行業滲透。2017年中國共享經濟市場交易額約4.9萬億元，比上年增長47.2%。

目前，中國國內奢侈品租賃平台雖大多完成了天使輪、A輪投資階段，但也面臨商品定價、維護、鑒別、損耗等「成長的煩惱」。共享奢侈品能否掀起一股熱潮有待市場考驗。

「最大問題是信任，如何鑒別平台方面出租的是真貨？商家也存在真貨出租后被掉包的風險。」長沙國金中心某奢侈品包銷售經理張曉璐說。

時尚界人士騶卉認為，共享雖然可讓暫時沒有一次性購買能力的人用上名牌箱包，但也要考慮這種服務是否會助長部分人的虛榮心。「奢侈品租賃在中國是新鮮事物，初期會有一段時間利用補貼搶市場，但當形成風口和使用習慣后，應該會有看好的現金流，且『千禧一代』消費群體潛力很大。」

華中師範大學社會福利研究中心主任梅志罡認為，共享奢侈品這類服務性需求能在社會中形成影響。通過共享，能讓一些不願投入太多金錢的消費者滿足炫耀的消費心理需求。「這類人群具有一定數量，奢侈品的共享可能會形成小眾需求。」

未來，中國共享經濟或在製造業、農業、教育、養老等領域迎來「風口」。梅志罡表示，產品是否有共享需求、產品消費習慣是否有分享需求及制度是否對共享經濟有支撐和約束，是共享經濟發展需要考慮的。