（中央社記者盧太城台東縣27日電）電影「寒單」今天在台東開鏡，看到炮炸肉身寒單的震撼場面，主角胡宇威嚇得高喊：「我要加薪」；飾演母親的楊貴媚則哭著說，「能不能不要炸身體」。



導演黃朝亮的電影「寒單」在台東開鏡，包括黃朝亮和飾演肉身寒單的胡宇威，以及小薰、楊貴媚等主要演員均現身，開鏡後，隨即給演員「震撼教育」，真實的炮炸肉身寒單（邯鄲）。



當砲手將鞭炮擲向打赤膊的肉身寒單時，將飾演肉身寒單母親的楊貴媚，雙手摀住耳朵，躲到人群後面，看到越炸越猛烈，楊貴媚哭得越厲害。



當被炸得遍體鱗傷的肉身寒單下轎後，楊貴媚看著皮開肉綻的傷口，相當心疼，就像自己的小孩被炸一樣。她哭著說，「能不能不要炸身體」。



供奉寒單爺的玄武堂堂主李建智說，炮炸肉身寒單很痛，但為什麼還有很多人要上去炸，「會痛，還要上去」，如果能經過這樣的考驗，未來的人生沒有比這個還痛的了。



將要飾演肉身寒單的胡宇威，看到震撼場面，躲到人群後，結果還是被鞭炮炸到喊痛。他開玩笑地說：「我的薪水要更高一點。」他還說，真的很震撼，第一次看到有被嚇到，從痛到榮幸、到帶給的溫暖，要表現堅持，不能丟臉，堅持到最後，展現「台東男子漢的精神」。



胡宇威透露，片中的自己身體會有驚人的傷疤痕跡，而鄭人碩更需要接受致殘、聽力受損甚至排洩失禁的挑戰，一如他以往影片，這次角色難度可見一斑。



黃朝亮表示，電影將以寫實的手法進行拍攝，他在今年元宵節親身體驗炮炸後，便決定片中胡宇威、鄭人碩也需要同樣經過這般考驗。



參加開鏡的台東市長張國洲表示，炮炸肉身寒單，在台東已邁入70年，希望透過電影讓外界看到台東，台東文化和觀光結合，電影能賣座最好，讓「東寒單」舉世聞名。（編輯：陳政偉/梁君棣）1070627