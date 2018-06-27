明星嘉賓成陪伴者 這檔節目更關注普通人生活北京新浪網 (2018-06-27 13:04)
原標題：明星嘉賓成陪伴者 這檔節目更關注普通人生活
主創合影
中新網北京6月27日電 26日，社會觀察紀實類節目《但願人長久》第二季首播發佈會在北京舉行。「密悅團」觀察員劉曉慶、悅悅、孫嘉靈悉數到場，分享錄製期間的趣事和感受。
作為總導演和製片人的悅悅，談起製作、參與這檔節目的心路歷程時，強調「密悅團」並非主角，「節目中各行各業的偉大女性才是主角，希望觀眾能夠通過節目中『密悅團』的視角，看到那些生活中平凡又偉大的人們，感受到自己被這個世界溫柔相待，同時獲得繼續積極生活的力量」。
發佈會現場還曝光了一款長達15分鐘的片花，第一期節目飛行嘉賓劉嘉玲，與「密悅團成員首度同框上演「女警出更」。
隨後，「密悅團」成員分享了諸多幕後趣事，悅悅吐槽劉曉慶在節目中化身「鏟屎官」，還總是像「媽媽」一樣嘮叨自己，孫嘉靈則被曝第二期錄製從頭哭到尾。悅悅還劇透稱，「梁朝偉一直很想養一隻大狗，但嘉玲姐很猶豫，不過，錄完警犬這期節目后，嘉玲姐已經考慮讓梁先生養了」。
主創合影
發佈會現場，第一期節目中的主人公警花於娜，攜帶與她相伴了13年的功勛犬大餅亮相。今年14歲的大餅因為年紀和舊傷，只能坐著嬰兒車亮相。在於娜的講述中，大餅的敬業、執著和熱情感動了現場的每一個人。而悅悅以大餅視角寫給於娜的視頻信更是讓不少人熱淚盈眶，劉曉慶更動情表示，生活中自己就非常喜歡狗，如果有機會，願意收養節目中退役的警犬。
值得一提的是，和其他綜藝節目不同，《但願人長久》第二季進行了頗多的創新。表現形式上，節目從和明星的面對面交流，變為明星深入普通人的生活中，成為體驗者和陪伴者，既有輕鬆的氛圍，也進行了對社會的思考。
據悉，《但願人長久》第二季將於7月1日起每周日晚21：15在北京衛視播出。(完)
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