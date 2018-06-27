（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）準備本週再度探視無證移民兒童，距上次訪視僅相隔短短數日。移民政策有著高度利害關係，多位議員無不加入辯論行列。



梅蘭妮亞的丈夫，總統川普雖已逆轉拆散骨肉政策，但仍不清楚當局要如何讓2300多名已遭拆散的兒童與家人團聚。



移民兒童哭喊爸媽，及被關在的鐵柵欄圍成鐵籠內，寒冷空間只分配到一條應急毛毯的景像，震驚各界。



梅蘭妮亞21日突訪美墨邊境非法移民兒童，卻因為一件外套而失焦。她當天穿的綠外套印有「我真的不在乎，你呢？」白體字樣，傳達出令人費解的訊息，引發網路熱議。



梅蘭妮亞在德州麥卡倫（McAllen）一家聯邦資助的機構中，問她能如何「幫助這些孩子盡快與家人團聚」。



她的發言人葛里向（Stephanie Grisham）只表示梅蘭妮亞本週將二訪移民兒童，但並未提供確切的時間和地點。（實習編譯：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1070627