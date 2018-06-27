原標題：國台辦：海峽兩岸交流基地達66家 歡迎台胞交流合作



中新網6月27日電 國台辦27日舉行例行新聞發佈會，發言人馬曉光應詢介紹新設立的海峽兩岸交流基地的相關情況。他表示，目前，海峽兩岸交流基地已達66家，真誠歡迎台灣同胞、各界人士到這些交流基地參觀考察，開展交流合作。

資料圖：2017年12月13日，經中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室批准，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館成為「海峽兩岸交流基地」，國台辦副主任劉結一(右)向紀念館授牌。中新社記者 泱波 攝

馬曉光指出，2009年以來，國台辦先後在山東、湖北、福建等21個省(區市)批准設立了60家海峽兩岸交流基地。最近，又批准新設6家海峽兩岸交流基地。它們是：河南省安陽市羑里城、福建省南安市鄭成功故里、福建省福州市海峽青年交流營地、重慶市蚩尤九黎城、雲南省保山市龍陵縣松山抗戰遺址、內蒙古自治區鄂爾多斯市成吉思汗陵。

馬曉光稱，這些交流基地的設立，綜合考慮了當地文化資源特色和對台交流情況，為兩岸同胞回顧歷史、品味文化、暢敘親情和追求共同發展機會搭建了平台，充分展現了兩岸同胞同根同源的血脈親情。