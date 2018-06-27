嚴管老車抵換工廠空污 環保署：僅限高屏區中央社 (2018-06-27 13:07)
（中央社記者陳偉婷台北27日電）環保署今天表示，移動污染源抵換固定污染源排放總量，目前僅高屏總量管制區適用，沒有浮濫問題，且10年以上柴油車、二行程機車污染排放嚴重，汰換老舊車輛改善空污有迫切性。
立法院日前三讀通過空氣污染防制法修正案，新增移動污染源排放量可以抵換固定污染源排放量規定，希望改善車輛污染排放。但有些汽機車族反彈，認為10年以上車輛就要管，增加民眾困擾。
環保署今天舉行記者會釋疑，空保處長蔡鴻德表示，修法後移動污染源排放量抵換固定污染源排放量部分，目前僅高屏總量管制區適用，並沒有民眾擔心的浮濫疑慮，並輔以分階段加嚴汽機車排放標準方式推動移動污染源減量，多管齊下提升空氣品質。
在加嚴管制標準、淘汰老舊高污染車輛時，蔡鴻德指出，會視空氣污染狀況，分階段、分期程來推動，第一階段預計受影響為一、二期大型柴油車約7萬輛及二行程機車；三期柴油車加裝濾煙器及四行程機車保養良好不受影響。
蔡鴻德說，考量汽機車排氣管比固定污染源煙囪接近人體高度，所排放的污染物更容易被民眾接觸及暴露，且柴油車廢氣已被世界衛生組織（WHO）公告為第1類致癌物質，健康衝擊程度並不亞於煙囪排放，為鼓勵汰換老舊車輛，才有條件以老舊車種進行排放抵換。
舉例來說，車輛要減量3.33公噸污染量才能讓工廠抵換1公噸，即固定污染源要進行抵換，必須付出更大的移動污染源減量代價，才能取得足量之抵換排放量。每次抵換，總污染量都會因此減少，對實質空氣品質將有提升效果；且抵換制度在美國加州已行之有年，實施結果顯示，此法確實有助於加速總體污染量的降低。
蔡鴻德表示，依據交通部統計資料，台灣汽機車齡10年以上就超過50%，不僅車齡偏高且數量眾多，造成污染排放嚴重，尤其以民眾最為關注的細懸浮微粒（PM2.5）來說，更是目前新車標準的數百倍，加上移動污染源更易被民眾接觸，為人民健康，改善老舊汽機車造成的污染有迫切性。
環保署表示，相關加嚴標準都會在實施前依法制程序進行草案預告、召開公聽協商會議等程序，確認規劃內容務實可行並有配套措施後，才會正式實施，請民眾無需過度擔憂。（編輯：陳清芳）1070627
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