原標題：新疆托里縣：慰問老黨員暖人心



亞心網訊(通訊員 劉桂梅)在七一建黨節來臨之際，托里縣人社局駐庫甫鄉蘇吾爾村「訪惠聚」工作組聯合村委會黨支部對蘇吾爾村6名老黨員積極開展走訪慰問活動，給老黨員們送去了大米、麵粉、油等慰問品，把黨和政府的關懷與溫暖送到他們的心坎上。

工作人員一行先後來到老黨員艾肯·圖特哈別克、吾木爾台·熱馬站等老黨員家中看望慰問，每到一處，他們都同老黨員們親切交談，詳細詢問了他們的近期家庭、身體狀況及需求，同時希望他們樹立黨員良好形象，多起模範帶頭作用，多向其他黨員群眾和村民宣傳黨的惠民政策，教育、引導黨員和群眾知黨恩、感恩黨。

老黨員吾木爾台·熱馬站，今年73歲，1965年加入中國共產黨，看到大家來看望他，高興的說：「感謝黨組織的溫暖和關懷，我現在雖然年齡大了，但是只要我能走的動，我都要參加咱們村裡的黨組織的活動，發揮餘熱，給們村裡的年輕黨員做好帶頭作用。」

通過此次慰問活動的開展，既帶給村裡老黨員關懷和溫暖，也拉近了我們之間的距離，進一步增強了基層黨組織的凝聚力、號召力和向心力，不忘初心，牢記使命。