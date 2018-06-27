再過幾天就要放暑假了，屏東縣政府結合屏東縣境內豐富的自然景觀、部落文化與特色物產，在社區發展協會多方協助下，規劃出六條在地遊學路線，讓孩子與家長一起來認識不一樣的屏東。



（溫蘭魁報導）



屏東縣政府教育處結合原民處以及客家事務處等單位，推出的六條在地遊學路線包括「VuVu的小米釀」、「Kapanan部落狩獵文化體驗活動」、從屏南玩到屏北「屏東跳『耀』之旅」、「山水生態體驗營」、「魔法巧克力米食釀造工作營」以及「探索台灣的普羅旺斯」來部落漫遊，體驗原住民生活。



教育處表示，縣府請各社區發展協會共同安排遊程，跳脫不同於一般旅遊的深度文化體驗行程，包括採集可可、學習怎麼做巧克力、上山打獵、鹽滷豆腐、釀小米露還有各種手工藝、手沖咖啡以及農牧食事等等。超人趙人鋒說「做夜間生態的觀察，我們會去看梅花鹿，我們會去看一些我們恆春半島墾丁國家公園管理處特別稀有的昆蟲、還有欣賞我們滿天的星空，全世界有88個星座，在我們墾丁可以看到85個。」



暑假不一定要出國，屏東縣政府推出的六大壯遊路線適合國小到高中以及親子，只要三個太陽和兩個月亮的時間，就可以走進依山傍海的生態秘境，詳情可上屏東縣政府「遊學屏東趣」臉書查詢。（照片：溫蘭魁攝）



