原標題：宜昌市猇亭區紀委監委來溫泉縣紀委監委交流學習



亞心網訊（通訊員 巴達）6月25日上午，宜昌市猇亭區紀委鄭馨副書記一行7人赴博州溫泉縣紀委交流學習，並在縣紀委監委會議室召開「學習共建」交流座談會。此次交流學習也是自去年8月份，雙方紀委簽訂「學習共建」協議后首次進行的「學習共建」交流座談。

考察組一行首先參觀了縣紀委監委辦案區、案管中心以及各部室，每到一處考察組人員都詳細了解相關情況。

在隨後由全體班子成員和中層幹部參加的「學習共建」交流座談會上，雙方介紹了兩地工作開展情況。

座談中，隨行的劉緒軍書記、田青青主任談了他們此次來新疆時的所見所聞及切身感受，雙方就開展節日期間作風督查，私車公養、案件辦理中公安部門的配合、黨風廉政外宣工作等方面進行了深入全面的溝通交流，交換了意見，並希望今後能夠通過更多樣的形式、更多元的平台、更廣泛的渠道、更深層次的交流和互動，達到相互學習、共謀發展的目的。

聽完大家的互動交流后，鄭馨副書記對縣紀委監委的班子及各項工作給予了高度肯定，並表示溫猇兩地紀檢監察機關如同一家人，今後將通過互派幹部，加快人才交流和信息化建設方面的步伐，推動人才交流和信息互通，實現溫猇兩地紀委監委的深度融合發展，推動「學習共建」交流工作上升到一個更高的水平。

縣紀委常委、監委委員、縣黨委巡察辦主任張明欣對鄭馨副書記一行考察組不遠萬里看望溫泉縣紀委監委全體幹部並分享好經驗好做法表示感謝。下一步，我們將拓展信息共享渠道，擴寬雙方互動途徑，增進彼此了解，實現雙向互動，促進共同提高。

隨後，考察組各成員分別到各自對口部室進行更深層次的學習交流。