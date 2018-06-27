年齡歧視代價高 美國企業判賠9.4億中央社 (2018-06-27 12:59)
（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國加州洛杉磯一起年齡歧視訴訟案，原告勝訴後共獲賠3100萬美元（約新台幣9億4000萬元）。原告律師說，總賠償金額有可能翻新洛杉磯司法史新紀錄。
58歲原告瑞爾（Codie Rael）說，賽布隆專業牙科（Sybron Dental Specialties）和KaVo Kerr團隊主管接二連三對她言語攻擊，逼她離職。兩家公司均隸屬總部位在華盛頓的丹納赫（Danaher）醫療科技公司。
洛杉磯高等法院下令兩家公司分別支付原告1600萬及1200萬美元，作為懲罰性賠償。加上同一案件上週判給原告的300萬美元補償，賠償金共計達3100萬美元。
原告律師說，瑞爾獲得的總賠償金，可能是洛杉磯郡轄區史上，這類案件金額最高的一起。
瑞爾過去在賽布隆和KaVo Kerr擔任材料採購兼計畫專員，工作地點遍布南加州，2014年10月被迫離職。
她說自己遭某些言論針對，例如「你過時了」、「我們這需要更年輕的員工」、「笨女人」等，說這些話的大多是她的主管和上司。
根據法庭文件，瑞爾因工作壓力離職，一名20多歲的男子取代了她的位置。
陪審團採納瑞爾的說詞，認為她也是年齡歧視、不法解雇及報復行為的受害者，認定她的雇主行為帶有惡意、壓迫或欺詐。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070627
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