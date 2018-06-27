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凱撒星球住房專案 親子泳池歡樂凱撒星球住房專案 親子泳池歡樂凱撒星球住房專案凱撒星球住房專案凱撒星球住房專案凱撒星球住房專案凱撒星球住房專案迎賓點心 小朋友放暑假囉！爸爸媽媽是否已計劃好去哪出遊來趟家庭輕旅行了呢？板橋凱撒大飯店迎戰暑假國旅市場，針對親子族群自7/1~9/30止推出都市輕旅行「勇闖銀河‧凱撒星球」住房專案，入住豪華客房每晚NT$4,999起，體驗一系列精彩活動，內容包括豐富自助式早餐、手工星星迎賓點心、讓小朋友化身太空小士兵體驗驚喜連連的星星尋寶闖關遊戲、爸爸媽媽則可享有六大入住好禮超值優惠，另外還能暢玩高空泳池、星空電影院、星星故事講座活動及大城小區市集展覽活動，以及享有朋派熱帶共和國自助饗宴或卡拉拉親子分享餐9折優惠等；同時更加碼獻出入住即能參加抽獎活動，獎品包括朋派自助餐券、卡拉拉披薩兌換券、豪華客房或行政套房住宿券等，絕對是今夏最受矚目的住房專案。「勇闖銀河‧凱撒星球」住房專案，將小朋友的多種願望一次滿足!彷彿化身太空小士兵，入住凱撒星球即接獲星星尋寶任務，闖關破解後可兌換驚喜小禮物；房內提供小帳篷及九大行星投射燈(採預約制)，讓小朋友們能夠體驗徜徉如在銀河般的夢想時光；夜晚時分全家人再到32樓星空酒吧享受一場與星星有約的電影之夜；隔天早晨享用豐富美味的自助式早餐，換上泳裝沐浴於陽光下暢玩高空戶外泳池後，緊接著中午時刻來到朋派自助餐享用熱帶共和國美食饗宴或是卡拉拉義式餐廳大啖親子分享餐，下午則可參加星星故事講座或是市集展覽活動，絕對讓爸媽與孩子們盡情玩樂、流連忘返！詳情或預約請洽：02-89643968勇闖銀河‧凱撒星球住房專案入住豪華客房每晚NT$4,999含早餐，假日不加價(另有其他房型加價選擇)星星藏寶圖乙份，闖關成功可獲得精美禮物-凱撒星球主題拼圖(價值NT$150)享有六大入住好禮優惠：1. 卡拉拉義式餐廳消費不限金額，贈送薯條乙份(價值NT$220)2. 家宴中餐廳消費滿千，贈送黃金泡菜乙瓶(價值NT$250)3. 朋派自助餐消費滿千，贈送北海道生乳卷乙條(價值NT$420)4. 大廳酒吧切片蛋糕買一送一5. 於生日當月入住贈送生日蛋糕6吋乙個(價值NT$880)6. 贈送大廳酒吧或星空吧迎賓飲料，依房型人數提供每房贈送手工星星迎賓點心乙份客房提供兒童印地安帳篷與星星投射燈設備(每日限量，採預約制)免費星星故事講座及手作DIY活動：7/14、7/28、8/11、8/25、9/8、9/22，限5-12歲孩童、每場時間為16:00-17:00，採事前報名、每場20位大城。小區市集展覽活動：7/21~8/12每週六日14:00-18:00憑入住此專案可參加抽獎活動，獎品內容包括：卡拉拉披薩兌換券、朋派自助餐雙人美饌券、餐飲抵用券、豪華客房住宿券及行政套房住宿券，將於10/5抽出得獎者入住期間可享餐飲優惠：卡拉拉義式餐廳親子分享餐NT$1,980+10%優惠價(原價NT$2,200+10%)；朋派自助餐享12歲以下兒童免費、成人房客用餐9折優惠(蘇松濤報導)