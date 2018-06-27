【中央網路報】

遠從內蒙古嫁到台灣且在網路上爆紅的「萌饅頭教主」、「造型饅頭女王」王美姬昨天親上「美味生活:一秒變大廚」挑戰「喵喵貓爪饅頭」和「小飛象棒棒糖饅頭」兩種超萌立體造型饅頭。為了滿足挑嘴的兒女無心插柳成為風靡全世界萌饅頭教主的王美姬笑稱自己做過的饅頭可以堆出一座101，但萬萬沒有想到過去的所學竟然這麼受歡迎，為了孩子的健康所有饅頭製作全部採用天然的食材及酵母，更沒有任何化學添加。在直播中挑戰的「超萌」造型饅頭，讓帥暖爸李易超級著迷，不但態度專注，邊作還邊說女兒一定很愛，更笑說跟王美姬一起作饅頭自己好像突然變成小孩，體驗一起母子共作的樂趣，笑壞網友。王美姬輕鬆簡單的萌饅頭教學讓網友紛紛留言表示原來作饅頭可以這麼有趣，王美姬更因為作饅頭出了三本書，台中的教室也吸引包括來自南非、貝里斯、德國、巴西的學員，令李易相當驚訝，李易在直播中完成人生第一顆手作饅頭，興奮溢於言表，是相當有成就感的一集。因應全新由郭彥均主持的《美味星廚生死鬥》料理PK直播節目將於七月登場，《一秒變大廚》將暫停一季，新節目必將讓更多粉絲眼睛一亮，值得期待。哪裡看:【How Living美味生活粉絲團】https://www.facebook.com/HowLiving1【How Living美味生活官網】https://www.how-living.com/(蘇松濤報導)