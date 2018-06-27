李易直播與萌饅頭教主王美姬"母子"共作中央網路報 (2018-06-27 12:34)
王美姬輕鬆簡單的萌饅頭教學讓網友紛紛留言表示原來作饅頭可以這麼有趣，王美姬更因為作饅頭出了三本書，台中的教室也吸引包括來自南非、貝里斯、德國、巴西的學員，令李易相當驚訝，李易在直播中完成人生第一顆手作饅頭，興奮溢於言表，是相當有成就感的一集。
因應全新由郭彥均主持的《美味星廚生死鬥》料理PK直播節目將於七月登場，《一秒變大廚》將暫停一季，新節目必將讓更多粉絲眼睛一亮，值得期待。
哪裡看:【How Living美味生活粉絲團】
https://www.facebook.com/HowLiving1
【How Living美味生活官網】
https://www.how-living.com/
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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