【中央網路報】

NU SKIN今年特別加碼贊助到1000萬元產品，預祝中華代表團贏得佳績，旗開得勝。NU SKIN贊助支援亞運培訓，提供運動員最堅強的營養補給後盾。 國家運動訓練中心於6月25日舉行記者會，感謝美商如新華茂股份有限公司台灣分公司，今年度贊助總金額高達新台幣1,000萬元的運動營養品，為備戰雅加達亞洲運動會的選手與教練們，提供最堅強的營養補給後盾。贊助記者會現場，包括國訓中心李文彬執行長、NU SKIN如新台灣總裁張佩玲，及中華奧林匹克委員會宋守智副秘書長皆前來出席，表達各界對國訓中心選手們的支持。轉型行政法人國訓感謝如新公司贊助國訓中心指出，如新公司和中華奧會為長期合作夥伴。過去，國訓中心尚未轉型為行政法人，無法接受廠商的贊助與捐贈，當時這些營養品贊助都是透過奧會轉贈國訓中心，再交由選手們使用；如今，國訓中心轉型為行政法人，中華奧會將相關贊助轉由國訓中心接手，讓贊助品直接交到選手、教練手中，展現體壇一家親的精神。李文彬執行長致詞時，特別感謝中華奧會與如新公司。他表示，選手、教練們平時訓練強度高，訓練結束後的休息和營養補充尤其重要，能夠協助選手與教練們加速恢復體力，讓身體回到最佳狀態，再投入下一波的訓練。四年一度的亞運培訓工作，往往為國訓中心最忙碌、培訓選手人數最龐大的時期。李文彬執行長提到，如新公司提供選手營養品的支援，對於國訓中心及選手來說，都是很重要的支持力量。運動選手出席分享營養補給的重要性記者會現場也邀請到跆拳道選手黃鈺仁、體操選手陳智郁、李智凱及舉重選手郭婞淳、高展宏共同見證。他們分享平日營養補充，對於恢復體力的各種幫助，並期待這份合作能夠長期照顧選手的營養補給。舉重選手郭婞淳說，舉重訓練非常耗費體力，每次訓練結束後，都感到疲憊不堪。對此，除了維持規律的作息和飲食，同時接受國訓中心營養師的推薦，使用營養品補給，強化體力，讓自己每天都能百分百地投入訓練。國訓中心營養師潘奕廷指出，運動員訓練結束後30分鐘內，是營養補給的黃金時間。國訓中心除了從飲食調整協助選手控制體重，強化恢復能力，如新公司的各項補給品也是很重要的幫手，協助中心照顧好所有選手。亞運培訓需求龐大 NU SKIN贊助價值1,000萬元產品NU SKIN如新台灣總裁張佩玲表示，NU SKIN自1998年起獲得中華奧會的認可與信賴，更為業界唯一與中華奧會合作超過19年的合作夥伴，持續協助中華奧會在國際上推動各項運動賽事，並長期提供國訓中心營養補充品，讓優秀運動員保持最佳狀態。每一次都看見國手們從訓練、預賽到決賽過程堅持不放棄，展現更高、更強的奧會精神。張總裁表示，我們知道本屆亞運，台灣代表團將是有史以來人數最多的一次，培訓人數相當龐大。因此，NU SKIN今年特別加碼贊助到新台幣1,000萬元產品，預祝中華代表團贏得佳績，旗開得勝。(蘇松濤報導)