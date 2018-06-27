NU SKIN如新贊助千萬亞運培訓為台灣英雄加油中央網路報 (2018-06-27 12:42)
轉型行政法人國訓感謝如新公司贊助
國訓中心指出，如新公司和中華奧會為長期合作夥伴。過去，國訓中心尚未轉型為行政法人，無法接受廠商的贊助與捐贈，當時這些營養品贊助都是透過奧會轉贈國訓中心，再交由選手們使用；如今，國訓中心轉型為行政法人，中華奧會將相關贊助轉由國訓中心接手，讓贊助品直接交到選手、教練手中，展現體壇一家親的精神。
李文彬執行長致詞時，特別感謝中華奧會與如新公司。他表示，選手、教練們平時訓練強度高，訓練結束後的休息和營養補充尤其重要，能夠協助選手與教練們加速恢復體力，讓身體回到最佳狀態，再投入下一波的訓練。
四年一度的亞運培訓工作，往往為國訓中心最忙碌、培訓選手人數最龐大的時期。李文彬執行長提到，如新公司提供選手營養品的支援，對於國訓中心及選手來說，都是很重要的支持力量。
運動選手出席分享營養補給的重要性
記者會現場也邀請到跆拳道選手黃鈺仁、體操選手陳智郁、李智凱及舉重選手郭婞淳、高展宏共同見證。他們分享平日營養補充，對於恢復體力的各種幫助，並期待這份合作能夠長期照顧選手的營養補給。
舉重選手郭婞淳說，舉重訓練非常耗費體力，每次訓練結束後，都感到疲憊不堪。對此，除了維持規律的作息和飲食，同時接受國訓中心營養師的推薦，使用營養品補給，強化體力，讓自己每天都能百分百地投入訓練。
國訓中心營養師潘奕廷指出，運動員訓練結束後30分鐘內，是營養補給的黃金時間。國訓中心除了從飲食調整協助選手控制體重，強化恢復能力，如新公司的各項補給品也是很重要的幫手，協助中心照顧好所有選手。
亞運培訓需求龐大 NU SKIN贊助價值1,000萬元產品
NU SKIN如新台灣總裁張佩玲表示，NU SKIN自1998年起獲得中華奧會的認可與信賴，更為業界唯一與中華奧會合作超過19年的合作夥伴，持續協助中華奧會在國際上推動各項運動賽事，並長期提供國訓中心營養補充品，讓優秀運動員保持最佳狀態。每一次都看見國手們從訓練、預賽到決賽過程堅持不放棄，展現更高、更強的奧會精神。
張總裁表示，我們知道本屆亞運，台灣代表團將是有史以來人數最多的一次，培訓人數相當龐大。因此，NU SKIN今年特別加碼贊助到新台幣1,000萬元產品，預祝中華代表團贏得佳績，旗開得勝。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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