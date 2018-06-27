【中央網路報】

2018新龍之谷玩家座談會天梯野台賽冠軍「秋凝霜」玩家合影 遊戲新幹線旗下動作線上遊戲《新龍之谷Online》於上週六（6/23）舉辦「2018玩家座談會」活動，邀請60位玩家與EYEDENTITY GAMES室長金鎮煜、策劃總監李敬男、新森林龍巢穴研發團隊負責人李相學及台灣事業負責人朴商恩面對面交流，讓研發團隊能深入了解玩家心聲。同時搶先曝光2018下半年度開發計劃，包含蘭希亞新轉職職業及森林龍巢穴等全新內容，帶來煥然一新的遊戲體驗。遊戲新幹線表示，很感謝玩家這些年的支持，透過座談會更加了解玩家的想法，也收到眾多玩家的回饋建議，日後將會不斷精進，期許帶給玩家更好、更優質的遊戲內容，打造最棒的《新龍之谷Online》！2018下半年度改版計劃搶先看韓國原廠EYEDENTITY GAMES策劃總監李敬男於座談會中說明2018下半年度的改版計劃。一、 全新的世界：將在所有關卡加入迷宮難度，並重新調整平衡。二、 冒險者告示板：新增冒險者告示板，可透過告示板體驗各種新委託。三、 新世界地圖：全新世界的旅程將透過「梅露卡港口」啟程，離開神聖天堂，航向全新的世界都市！四、 龍巢穴的改變：在森林龍之後的龍巢穴，戰鬥模式添加了更多即時攻略要素，隊員將各自進行不同的戰鬥，創造出複合性的戰鬥體驗，增加突發狀況的難度，考驗玩家的臨場反應，跳脫了以往戰鬥模式，讓玩家通關後能獲得強烈的成就感。五、 森林龍巢穴：副本結構包含BOSS在內共有4個關卡，新巢穴改變了以往類似的戰鬥方式，添加了更多即時攻略的要素，怪物的外型和技能還會因天氣有所變化。六、 排名系統：PVE排名系統將更淺顯易懂，除了可利用「篩選職業系統」了解排名，還可以查詢其他玩家的ID，初階玩家也可參考、研究前段班排名的裝備和技能設定。為了拼排名，擁有頂級裝備的玩家，也會持續挑戰高難度巢穴。七、 上古防具：通過森林龍巢穴可獲得強化各職業核心技能的特殊道具，比傳奇更高階的上古防具即將登場。八、 蘭希亞新轉職職業：包含全新一轉及二轉新職業，其特色在於使用長矛、召喚可愛精靈借助其力量屬性攻擊的戰士。天梯野台PK賽「秋凝霜」1%血量逆轉奪冠座談會當天除了溫馨的餐聚之外，現場特別舉辦「天梯野台PK賽」活動，當天參加的玩家中抽出了8名進行PK賽，由「萊維亞」、「第五天魔王一阿市」、「淺淺」、「台灣特有種皮卡丘」、「亞凡」、「秋凝霜」、「伊嗶丶鴨鴨」、「雷奈德」8名玩家出賽，最後由「秋凝霜」以1%血量逆轉勝奪得冠軍，帶走貝勒妮卡六套件、電繡潮流老帽及龍谷畫冊，而第二名由「台灣特有種皮卡丘」拿下，帶走愛紗/亞勒詹達/阿依琳六件套（3選1）及電繡潮流老帽及龍谷畫冊。而入選天梯野台PK賽的8位玩家們，還可以獲得參加獎1000龍點。玩家精選10大問題全面解答此次《新龍之谷Online》玩家座談會，韓國原廠EYEDENTITY GAMES特別跨海來台，針對社群討論及座談會中，玩家最在意的前10大問題，官方也公開說明：1. 《新龍之谷Online》未來遊戲走向？下半年的目標主要會將過去製作卻未啟動的所有副本再度開放，玩家可透過引導任務進行體驗，同時盡量減少重複性的動作；此外，非戰鬥型內容或社交系統的部分也正在規劃中，請玩家敬請期待。2. 可以重回以前技能疊加以及恢復原本的團隊技能？關於團隊Buff的部分，在平衡許可的範圍內，預計會以類似以前的方式慢慢地釋出，並會避免出現因為團隊技能而去破壞到每個職業之間的平衡。3. 是否可以將遊戲大致區分成「中小課金玩家」及「高重課金玩家」兩種領域？將火力巢穴和技術巢穴分開的提議我們也完全認同，因目前團隊的主力是將迷宮系統套用在原本的巢穴，不是製作新的內容，下半年更新後團隊將會針對這塊更積極的討論。※火力巢穴：讓課金大老們有能炫耀的地方；技術巢穴：設計高難度小遊戲來吸引無課群挑戰；本意是讓每種玩家都能從遊戲中得到成就感。4. 可以不要再把巢穴刪除，也不要重複推出一樣的舊BOSS，把經典小怪拿來當BOSS或許是個不錯的想法？(例:哥淑放大10倍，可以仰臥起坐砸人或放龍捲風吸人。)玩家提供了一個很棒的想法！之後增加新巢穴時，肯定會列入參考。5. 可做更多小遊戲副本，讓玩家無聊時可以跟朋友一起玩？（例：手遊版的種田、賽馬等之類的小遊戲。）團隊計畫將慢慢新增完美主題樂園的副本，預計下半年應該可以跟大家見面。6. 是否可以提升人物攜帶金幣上限及交易所金幣上限？由於金幣上限攸關程式碼上的問題，目前正往金幣持有量增加為10倍以上的方向進行，與金幣有關的編碼都必須做修改，因此會需要一點時間來調整。7. 是否能開發個人小屋及公會領地，並增加公會獎勵及公會巢穴？公會領地及公會小屋仍有很多需修改的地方，定期增加公會巢穴這部分也曾考慮，但由於主線內容需持續準備，因此公會內容目前還無法排至優先順位，這部分也要請玩家多包涵。8. 是否能開放更多成就及偉業系統, 並且加入達成獎勵？韓版已將每週任務的獎勵提高許多，台灣預計在兩個月內進行更新。未來推出新職業時，也會給予豐厚的獎勵。9. 是否能開放情侶和結婚系統？情侶系統將於2018下半年率先在韓國登場，並持續更新到結婚系統，台灣也將陸續跟進。10. 原廠是否有意願加入國際玩家組織或建立與各國玩家溝通的平台呢？包括韓國在內，目前和大部分國家玩家交流的管道為舉行「玩家座談會」，其餘方式目前未列入考慮，團隊也是希望能有個能夠聆聽玩家聲音的管道，在開發時就可以列入參考，因此也在思考中，但如果是加入Discord的話，那我可能就無法玩遊戲，其他方法可能會比較好（笑）。此外，遊戲新幹線也持續彙整目前於討論版及論壇中所提出的問題。而韓國原廠EYEDENTITY GAMES回答內容也將另行公布於《新龍之谷Online》官網，詳情請密切鎖定官方網站及粉絲團。欲知更多《新龍之谷Online》遊戲詳情及活動公告請上：官方網站 http://dn.gameflier.com/Facebook粉絲團 https://www.facebook.com/dn.gameflier?fref=ts(蘇松濤報導)