《新龍之谷Online》玩家座談會搶先曝光下半年開發計劃中央網路報 (2018-06-27 12:49)
遊戲新幹線表示，很感謝玩家這些年的支持，透過座談會更加了解玩家的想法，也收到眾多玩家的回饋建議，日後將會不斷精進，期許帶給玩家更好、更優質的遊戲內容，打造最棒的《新龍之谷Online》！
2018下半年度改版計劃搶先看
韓國原廠EYEDENTITY GAMES策劃總監李敬男於座談會中說明2018下半年度的改版計劃。
一、 全新的世界：將在所有關卡加入迷宮難度，並重新調整平衡。
二、 冒險者告示板：新增冒險者告示板，可透過告示板體驗各種新委託。
三、 新世界地圖：全新世界的旅程將透過「梅露卡港口」啟程，離開神聖天堂，航向全新的世界都市！
四、 龍巢穴的改變：在森林龍之後的龍巢穴，戰鬥模式添加了更多即時攻略要素，隊員將各自進行不同的戰鬥，創造出複合性的戰鬥體驗，增加突發狀況的難度，考驗玩家的臨場反應，跳脫了以往戰鬥模式，讓玩家通關後能獲得強烈的成就感。
五、 森林龍巢穴：副本結構包含BOSS在內共有4個關卡，新巢穴改變了以往類似的戰鬥方式，添加了更多即時攻略的要素，怪物的外型和技能還會因天氣有所變化。
六、 排名系統：PVE排名系統將更淺顯易懂，除了可利用「篩選職業系統」了解排名，還可以查詢其他玩家的ID，初階玩家也可參考、研究前段班排名的裝備和技能設定。為了拼排名，擁有頂級裝備的玩家，也會持續挑戰高難度巢穴。
七、 上古防具：通過森林龍巢穴可獲得強化各職業核心技能的特殊道具，比傳奇更高階的上古防具即將登場。
八、 蘭希亞新轉職職業：包含全新一轉及二轉新職業，其特色在於使用長矛、召喚可愛精靈借助其力量屬性攻擊的戰士。
天梯野台PK賽「秋凝霜」1%血量逆轉奪冠
座談會當天除了溫馨的餐聚之外，現場特別舉辦「天梯野台PK賽」活動，當天參加的玩家中抽出了8名進行PK賽，由「萊維亞」、「第五天魔王一阿市」、「淺淺」、「台灣特有種皮卡丘」、「亞凡」、「秋凝霜」、「伊嗶丶鴨鴨」、「雷奈德」8名玩家出賽，最後由「秋凝霜」以1%血量逆轉勝奪得冠軍，帶走貝勒妮卡六套件、電繡潮流老帽及龍谷畫冊，而第二名由「台灣特有種皮卡丘」拿下，帶走愛紗/亞勒詹達/阿依琳六件套（3選1）及電繡潮流老帽及龍谷畫冊。而入選天梯野台PK賽的8位玩家們，還可以獲得參加獎1000龍點。
玩家精選10大問題全面解答
此次《新龍之谷Online》玩家座談會，韓國原廠EYEDENTITY GAMES特別跨海來台，針對社群討論及座談會中，玩家最在意的前10大問題，官方也公開說明：
1. 《新龍之谷Online》未來遊戲走向？
下半年的目標主要會將過去製作卻未啟動的所有副本再度開放，玩家可透過引導任務進行體驗，同時盡量減少重複性的動作；此外，非戰鬥型內容或社交系統的部分也正在規劃中，請玩家敬請期待。
2. 可以重回以前技能疊加以及恢復原本的團隊技能？
關於團隊Buff的部分，在平衡許可的範圍內，預計會以類似以前的方式慢慢地釋出，並會避免出現因為團隊技能而去破壞到每個職業之間的平衡。
3. 是否可以將遊戲大致區分成「中小課金玩家」及「高重課金玩家」兩種領域？
將火力巢穴和技術巢穴分開的提議我們也完全認同，因目前團隊的主力是將迷宮系統套用在原本的巢穴，不是製作新的內容，下半年更新後團隊將會針對這塊更積極的討論。
※火力巢穴：讓課金大老們有能炫耀的地方；技術巢穴：設計高難度小遊戲來吸引無課群挑戰；本意是讓每種玩家都能從遊戲中得到成就感。
4. 可以不要再把巢穴刪除，也不要重複推出一樣的舊BOSS，把經典小怪拿來當BOSS或許是個不錯的想法？(例:哥淑放大10倍，可以仰臥起坐砸人或放龍捲風吸人。)
玩家提供了一個很棒的想法！之後增加新巢穴時，肯定會列入參考。
5. 可做更多小遊戲副本，讓玩家無聊時可以跟朋友一起玩？（例：手遊版的種田、賽馬等之類的小遊戲。）
團隊計畫將慢慢新增完美主題樂園的副本，預計下半年應該可以跟大家見面。
6. 是否可以提升人物攜帶金幣上限及交易所金幣上限？
由於金幣上限攸關程式碼上的問題，目前正往金幣持有量增加為10倍以上的方向進行，與金幣有關的編碼都必須做修改，因此會需要一點時間來調整。
7. 是否能開發個人小屋及公會領地，並增加公會獎勵及公會巢穴？
公會領地及公會小屋仍有很多需修改的地方，定期增加公會巢穴這部分也曾考慮，但由於主線內容需持續準備，因此公會內容目前還無法排至優先順位，這部分也要請玩家多包涵。
8. 是否能開放更多成就及偉業系統, 並且加入達成獎勵？
韓版已將每週任務的獎勵提高許多，台灣預計在兩個月內進行更新。未來推出新職業時，也會給予豐厚的獎勵。
9. 是否能開放情侶和結婚系統？
情侶系統將於2018下半年率先在韓國登場，並持續更新到結婚系統，台灣也將陸續跟進。
10. 原廠是否有意願加入國際玩家組織或建立與各國玩家溝通的平台呢？
包括韓國在內，目前和大部分國家玩家交流的管道為舉行「玩家座談會」，其餘方式目前未列入考慮，團隊也是希望能有個能夠聆聽玩家聲音的管道，在開發時就可以列入參考，因此也在思考中，但如果是加入Discord的話，那我可能就無法玩遊戲，其他方法可能會比較好（笑）。
此外，遊戲新幹線也持續彙整目前於討論版及論壇中所提出的問題。而韓國原廠EYEDENTITY GAMES回答內容也將另行公布於《新龍之谷Online》官網，詳情請密切鎖定官方網站及粉絲團。
欲知更多《新龍之谷Online》遊戲詳情及活動公告請上：
官方網站 http://dn.gameflier.com/
Facebook粉絲團 https://www.facebook.com/dn.gameflier?fref=ts
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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