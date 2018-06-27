【中央網路報】

隨著時光慢行 生命因緣際會的經歷轉變這是她 現在的她依舊不變的真實笑容，發自內心的純真元氣。多的是淬鍊過後的喜悅心。長年潛佛自修的她，近年來隨著身邊人事物的緣起緣滅，她學會了與人之間的珍惜與祝福。從她近期發行的音樂作品到2018年最新發行的第3張個人小專輯【時。光的祝福】就可明白她從繁華紅塵中找到屬於自己的自在心，找到屬於自己的音樂路。關於方季惟第3張個人小專輯【時。光的祝福】時光漫.慢來自她的音樂味道會有一種祝福，像是光般的透亮。無遠弗屆的沁入你喧鬧的心，讓你感到微笑的靜謐 ……收錄三首愛與力量結合的溫心歌曲:1. 時光慢些走心境的旅程，旅行的驛站。對有緣相遇，或是過站不停的人事物都給予溫暖安定的力量。2.雨夜花一首唱給媽媽聽的歌，傳遞對愛的人心中最深的思念。3.光的祝福古梵文的祝福語。如光般透澈，最單純最永恆的祝福心。近年，歷經了最愛的媽媽辭世，方季惟更加體悟到從媽媽身上學會的堅毅及初心無私的愛。她從內心深深想要將生命中領悟到的小愛轉化成更能帶給大家祝福心的大愛。她選擇用她的音樂味道來傳遞這份跨越人與人之間藩籬的零距離幸福。這張EP專輯籌備一年多，當時初心的發想就是想以偉大無私的愛為出發。《時光慢些走》這首歌，她特別多次與作詞者溝通，還親自參與修正，就是想將她內心深處像是在對天上的媽媽說話一樣的祝福心化為詞意，也希望詞的意境中融入媽媽幻化的影子。當她看到完整歌詞的那一刻，內心的喜悅感動，是言語無法形容的。所以當她進錄音室唱出這首歌時，心是溫暖的，沒有淚水，只想輕輕地用音樂告訴媽媽：我很好。媽媽，你也要跟著我祝福的光前進，祝福媽媽。原本此張小專輯是想5月溫馨母親月推出，表達對全世界媽媽的祝福。但是又覺這份祝福不應侷限在自己的想像空間，應該將此祝福的光散發給更多需要被祝福的大地萬物。所以就決定順心而為到此刻才發行。在拍攝EP專輯照片時，方季惟是用最輕鬆自在的心境到現場，當她一踏入攝影棚，新銳攝影師看到素顏卻容光煥發的她，又加上窗外正好打進一道和煦的陽光，立刻捕捉這瞬間光的祝福的美好。所以小專輯中的某張照片是她最純淨簡單的素顏及充滿燦爛的微笑。也正好符合到她想要單純自在心的味道。而為了封面視覺能配合專輯名稱:【時。光的祝福】，在封面照片上特別設計了光與人的融合。為了呈現這感覺，攝影師費盡苦心，360度實驗打光，才找出這最完美的光感及角度。真切地呈現了【時。光的祝福】的境界。《時光慢些走》MV的拍攝發想，除了對媽媽的思念，另要呈現的視覺是讓你感受到洗滌心靈般的靜與美。方季惟有感於現在人遇到障礙都會恐慌無助，所以他想藉由自己MV的精神，帶著祝福心幫助大家釋壓，安定自己的身心靈。她特別邀請了因拍攝大愛劇場而結緣，專門拍攝紀錄片的導演。因為她相信拍攝紀錄片導演的在處理影像及內容上心思更加細膩。因為多份信任，讓她能夠完全放開心胸交給導演來幫她完成MV影像的部分。方季惟將整張專輯初心祝福的概念完整告知導演，長期掌舵情感紀錄片的導演準確抓住方季惟要的感覺訂立拍攝內容及方向。在MV影像中，特別用繪畫手法呈現了她的生命過程中媽媽陪伴在身邊的點點滴滴，短短數秒的虛實卻是最深最慟的思念。而MV最後的點燈隱喻，更象徵著:每一盞燈都是一款記憶，一個希望，一縷思念及一種祝福。這也是方季惟想要傳遞給大家能量的方式之一。可能是這張專輯初心發想的善念，拍攝的過程異常順遂。不僅借到了不對外開放的一座處於山林間的修行會所，更奇妙的是在深山草林間的拍攝環境，現場居然沒有一位工作人員被蚊蟲叮咬。大家直呼:連上天萬物都感受到方季惟想帶給大家祝福的這份心意了。此外，方季惟為了感謝在每個時期每個時刻一路上相伴及相挺的大家，特別舉辦了一場牽動你我情感的溫心音樂會。這場音樂會，她將唱出她當年的成名歌曲延續到現在的祝福音樂，很像是與大家用音樂同樂，讓大家心永遠聚在一起。就在這個時空讓我們恣意的享受這充滿感謝心的音樂行旅讓我們用力的再創屬於彼此的永恆記憶演唱會名稱: 時。光的祝福日期:2018/07/06時間:pm 19:00演出地點:Hana花漾展演空間Y17:(台北市中正區仁愛路一段17號10樓)(蘇松濤報導)