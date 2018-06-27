【中央網路報】

中華民國商用電子遊戲機產業協會輔導理事長歐哲文分享，夾娃娃機的設立需要通過經濟部的審核，也期待經營者能落管控產品控管。家扶基金會何素秋執行長表示，家長必須重視兒少遊戲權，透過遊戲使兒少能獲得合適的身心發展暑假將到，家扶基金會呼籲「安全到位‧孩要PLAY」期許政府、業者、家長和社居鄰里齊支持，共創安全遊戲環境，讓孩子享受假期外，亦能同時能快樂學習。遊戲可以透過參與而開發感知能力，為兒少成長的必須。家扶基金會社工處周大堯處長表示，遊戲權的推動包含了保護、參與及提供，是孩子學習自我的保護過程，是最基礎的參與行為，時提供在時間、空間及權利的發展。 暑期將至，父母們紛紛規畫各式活動讓孩子參與，兒少正興奮地迎接這一年當中最長的連續假期。然而這兩個月在校外的時間，孩子在社區活動機會提高，少了課業與學習壓力並能休閒放鬆、恣意探險嚐鮮，而這情境卻潛藏兒少安全危機。家扶基金會特別在暑假前公布「兒童保護觀念與態度調查-兒童及少年玩夾娃娃機的經驗與看法」，透過近來充斥在社區且相當流行的夾娃娃機現況觀察為引子，探究兒少進行遊戲時的行為、感受與經驗，提出兒少安全潛藏的社區隱憂，並與媒體、親子、業者代表，共同呼籲重視兒少「遊戲權」，以確保兒少都能安心享有休息及休閒的權利，平安的度過長假。「遊戲權」是兒童專有的「特殊權利」，聯合國兒童權利公約第31條亦明定對兒童「遊戲權」主張(註)。因此，兒童「遊戲權」的推動包括了保護面、參與面以及提供面，除讓孩子透過遊戲來學習自我保護的過程外，也能透過參與而開發感知能力，且遊戲能促進兒童對創造性、想像力、自信、自我效能以及身體、社會、認知、情感力量和技能的培養。故遊戲是兒少體驗、促進能力及建構自我成長所必須，但卻常被成人忽略、或視為奢侈的一項兒少權利。家扶基金會何素秋執行長表示：「為呼籲社會大眾重視兒少權益，家扶基金會除倡議外，並推動實踐。夾娃娃機場所現存在大街小巷隨處可見，且已是不同領域熱議與探討的社會現象，此雖存在已久但近期卻在社區街道巷弄中隨著風潮而生，未成年兒少或趨之或充滿新奇感，然而透過它兒童是否能獲得適當的身心發展及生活體驗，就遊戲權角度來看已是我們大人必須正視的課題。」家扶基金會在2018年4月25日至5月31日間進行「兒童保護觀念與態度調查-兒童及少年玩夾娃娃機的經驗與看法」，邀請7-18歲兒少填寫網路問卷，共計回收1,884份有效問卷。調查顯示在兒少「遊戲行為」中，一週接觸到夾娃娃機4天以上者佔約1成(10.9%)，7%兒少晚上十點後逗留夾娃娃機店，可見夾娃娃機逐漸進入孩子日常生活，並對兒少有一定的吸引力。進一步分析會在晚上十點之後玩夾娃娃機的兒少發現，在「遊戲感受」上，晚上十點後玩的兒少表示好玩（88.6％>68.3％）、會一直投錢夾想要的物品（53.8％>37.0％）的比例皆高於整體。從「遊戲經驗」來看，晚上十點後兒少在夾娃娃機店遇到奇怪的事情(8.3%>4.9%)、看過讓你感到不舒服的物品(26.5%>19.7%)也較高。尤以深夜後，這些在社區中隨處可及的店面是不受時間、地點、工作人員的限制，管理門檻低但消費者於中活動的自由度高，未成年者在場所中逗留將有安全隱憂。回顧社會新聞，光是今年已有多起在夾娃娃機場所曾發生竊盜、暴力事件、情色疑慮、及消費者間的糾紛及觸法行為，如遇自控律較低的兒少，身旁沒有家長的陪伴與引導，恐因沈迷或太過盡情忘我於遊戲中，沒有留意周遭或遇突發狀況來不及反應下，兒少的安全潛藏風險。長期關心兒少議題的中華民國商用電子遊戲機產業協會輔導理事長歐哲文先生分享，夾娃娃機的據點設立需依經濟部對「選物販賣機」的各項規定，從機台的引進到產品的販售都有詳細規範，許可後的相關調整，都需要再送經濟部重新評鑑。故「台主」除重視營運外，也需遵守法令規範、善盡社會責任，提升營業場所的安全性，以避免場所中有難顧及的死角，或為刺激消費而提供了不適宜的販賣物品，賺盡了荷包卻也損害了國家幼苗。家扶基金會「兒童保護觀念與態度調查」再深入從兒童及少年玩夾娃娃機的「遊戲經驗」分析發現，兒少「自己」前往夾娃娃機店比例有17.6%，跟「父母」、「朋友」一起去玩則各占3成(38.3％、33.4％)，且有67.8%的孩子會跟家長討論或分享夾到的物品，看似兒少跟家長之間有良好的溝通，但發現其實有高達42.4%的家長反對兒少玩夾娃娃機，32.4%的家長覺得夾娃娃機是不安全的。將教學課程融入夾娃娃機遊戲的台灣親子共學教育促進會暖暖蛇共學團王岢鈺女士，今天特別與小二年級的兒子林秉昱與會，以過來人的身份分享親子玩夾娃娃機的經驗。秉昱提到自己特別著迷在夾娃娃時的遊戲過程，夾來的娃娃主要都會送給朋友一起分享;而岢鈺則因孩子喜歡進而去了解這項遊戲，甚至租用一台夾娃娃機來與孩子們一起研究，從機台商品擺設、物品挑選、爪力調整、甚至是保證取物金額等方面，讓孩子越來越瞭解夾娃娃機，也引導明白為何會受娃娃機吸引。在親子共學團中岢鈺分享給其他家長：「遊戲會使孩子成長，進而發展出對自己的認識；家長透過遊戲正確地引導，除可以增進親子溝通，讓彼此更理解，適當的讓孩子摸索，遊戲也可以是一種學習。」暑假到，孩子外出休閒或進行各式活動機會更高，活動範圍亦非只侷限在夾娃娃機等場所，因季節屬性更增加戲水、網咖電競等休閒娛樂地接觸，雖很難完全避免危險的發生，但安全的維護、完善的休閒與活動規畫，落實保障兒少遊戲權，唯有從兒少生活觸及的防護做起。從遊戲權的保護面、參與面及提供面，家扶提出「安全到位孩要P.L.A.Y」呼籲，在開心迎接暑假的同時，期許社會提供有利兒少權利的各式發展，讓孩子都能平安且快樂的享受假期與學習的樂趣。如下說明：Power 政府管控：落實立法精神，並加強巡視與稽查，保障兒少權益。Legitimate業者守法：不因投機取巧而觸法，致力提升營業場所安全性。Accompany 家長陪伴：了解並親身陪伴、正向引導，鼓勵孩子在遊戲中學習。Yes!28社區關懷：發揮「兒保好鄰居」精神，鄰里間守望相助，適時通報。(蘇松濤報導)