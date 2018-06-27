【中央網路報】

《Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽》將宜蘭場次全數報名費捐助給南澳國小參加2018年第31屆芬蘭海豚盃國際籃球分齡賽 國際級街頭籃球賽《Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽》代表著對於手上那顆籃球的執著，也是對生活的信念，今年度比賽自2月份開戰後已在新竹、新北、嘉義掀起各地鬥牛賽戰火。若於台灣各站拿到冠軍，將獲得台灣區總冠軍參賽資格，贏得台灣總決賽的隊伍將全程招待前進中國與各路好手進行殊死戰，讓人看見你過人的鬥牛好身手！此回《Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽》宜蘭站賽事於6月23日開打，並正式開啟〝鬥到底籃球公益列車〞首航，活動當天邀請到宜中四劍客-王男桂、陳國維挾榮耀回歸擔任總教頭，為南澳國小籃球隊球員進行訓練課程，激發偏鄉學童發揮【 鬥 • 到 • 底 】的堅毅精神，朝國際錦標賽行駛！本次賽事冠名贊助“SYM”與主辦單位共同將本次鬥到底宜蘭站報名費全數捐出給南澳國小籃球隊，並贈送精美贈品、知名籃球品牌“SPALDING斯伯丁”贊助年度訓練用球，以及”光隆海洋生技”贊助訓練飲用水，給籃球隊期許為資源短缺的偏鄉學校貢獻己力，讓孩子們今夏有機會至芬蘭參加海豚盃國際分齡邀請賽能再度拿下分齡組冠軍！重返籃球夢〝萌芽〞之地 王男桂、陳國維傳承經驗、球技將資源帶進偏鄉 灌溉【鬥 • 到 • 底】籃球精神“宜中四劍客”這個在HBL90學年度是極具影響力的傳奇組合，協助在籃球場上打響宜蘭高中的名氣，兩位主力戰將包含「阿桂」王男桂精準快速的三分球更吸引了一票球迷的目光，亮眼奪下第10季明星賽三分球大賽冠軍，並在場上表演扯鈴的那一幕想必讓許多球迷難以忘懷。阿桂近年回到家鄉任職於位於宜蘭壯圍鄉的聯合國際實驗教育機構擔任體育組長，幫助學子訓練出運動員的精神；另一位主將則是獲封台銀禁區悍將的陳國維，在SBL場上力拼9年、也是四劍客中在球場上奔馳最久的一位，儘管離開了球壇，當年場上的英姿仍舊深植人心，那種無時無刻都拚到底的態度與意志，完美演繹了【 鬥 • 到 • 底 】精神。此次《Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽》籃球公益列車首航，邀請到王男桂、陳國維挾榮耀重返籃球夢〝萌芽〞之地-宜蘭，傳承籃球技巧與場上經驗給予南澳國小籃球隊的小球員們。這支來自宜蘭縣南澳鄉的球隊在資源短缺、人力不足的情況下卻能展現出過人的團隊精神，與精湛的球技，於2016芬蘭海豚盃國際籃球分齡錦標賽、106學年國小籃球聯賽雙雙榮獲冠軍，2018再度獲邀前往芬蘭較勁海豚盃，但目前據了解因資金還未到位，尚有超過50萬元的資金缺口，讓全校師生與家長十分緊張。為此本次賽事冠名贊助“SYM”與《Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽》主辦單位規劃將宜蘭場次全數報名費捐助給南澳國小參加2018年第31屆芬蘭海豚盃國際籃球分齡賽之U11以及U12組競賽，並攜手知名籃球品牌“SPALDING斯伯丁”提供30顆籃球，以及光隆海洋生技提供賽事用水給籃球隊，期盼藉此拍磚引玉引起共鳴，讓更多人關注到這支實力堅強的小球隊。關於《Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽》官方網站：http://www.3x3bbl.com/官方Facebook粉絲專頁：https://goo.gl/mRJZkY各站報名去：https://event.pbplus.me/。幫助南澳國小籃球隊走出南澳、走出宜蘭、走出台灣捐款帳戶資訊：行庫：蘇澳地區農會南澳辦事處帳號：4105-16-094041-00戶名：南澳國民小學保管金專戶匯款請註明：補助2018年第31屆芬蘭海豚盃國際籃球分齡賽經費(蘇松濤報導)