日系動作爽快體驗，《傳說之翼》今日雙平台正式上線中央網路報 (2018-06-27 13:15)
《傳說之翼》的故事描述玩家穿梭網路異世界，不但化身小說裡的男女主角，更隨著詭譎多變的劇情體驗全新的人生，在網路世界裡精彩冒險，進而想方設法主宰異世界的一切。究竟身為主角的你，是否也能成為最強的傳說呢？
《傳說之翼》的畫面整體上比較偏向卡通風格，但人物並非常見的大頭樣式三頭身，而是更接近人體的正常比例；再加上獨特的明亮鮮艷色彩渲染，讓整個遊戲畫面看來非常舒服，遊玩時將帶給玩家一種能夠輕鬆愉快地進行冒險的感覺。
而在戰鬥畫面上，《傳說之翼》的人物動作流暢不卡頓，特效簡潔又不失華麗，玩家不會因為手機效能不足因素，導致體驗過程的Lag或是嚴重缺電。另外在職業的選擇上，也一改傳統複雜的戰法牧體系，玩家能選擇的都是攻擊職業，省去了不少人該玩什麼職業定位的煩惱。
除了上述所提到的項目之外，《傳說之翼》最大的特色，就是遊戲內的榮耀戰場系統與寵物系統了！榮耀戰場類似於MOBA玩法，採3對3機制進行決戰，並按人頭來定勝負。寵物系統可以幫寵物升級、調整技能等；寵物還分為戰寵及輔寵，每個玩家最多能攜帶三隻寵物，因此在寵物出場設定及使用的靈活便換上，可是相當重要的！
《傳說之翼》已於雙平台系統正式上架，想體驗輕鬆又帶趣味的對決體驗嗎？快來《傳說之翼》一決勝負吧！
《傳說之翼》官方粉絲團：https://www.facebook.com/Legend.Wing.2018
《傳說之翼》Google Play商店：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playground.cxzy.g
《傳說之翼》App Store商店：https://itunes.apple.com/tw/app/id1361516981
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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