敘利亞政府軍在敘南部軍事行動中收復關鍵地區北京新浪網 (2018-06-27 13:03)
新華社大馬士革６月２６日電（記者汪健 鄭一晗）敘利亞政府軍２６日在敘南部德拉省的軍事行動中收復關鍵地區，並開始進攻德拉省首府德拉市由反對派控制的區域。
據敘軍方消息，政府軍２６日收復了德拉省東北部的拉賈特地區和該省東部的布斯爾哈里爾鎮。收復上述地區后，敘政府軍在德拉省東部和相鄰的蘇韋達省西部的控制區正式連通，將有利於政府軍對德拉省東北部一些反對派控制區實施包圍並進一步向南部推進。
敘通社還報導說，敘政府軍向德拉省首府德拉市東南部的糧倉發起了猛烈進攻，「以切斷恐怖分子的補給」。
連日來，敘軍方向蘇韋達省西北部與德拉省交界地區的武裝組織發動持續軍事打擊。據聯合國機構消息，由於近日敘南部戰事激烈，約４．５萬名平民正前往敘利亞和約旦邊境。約旦首相奧馬爾·拉扎茲２６日表示，因接納能力不足，約旦將不再接收敘利亞難民。
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