美國得克薩斯州一醫院工地爆炸致一人死亡北京新浪網 (2018-06-27 13:03)
新華社休士頓６月２６日電（記者劉立偉）美國得克薩斯州一家醫院工地２６日發生爆炸，導致一人死亡、１２人受傷。
據報導，爆炸發生於當地時間２６日下午２時３０分左右，地點位於蓋茨維爾市科里爾紀念醫院的工地。
當地警方證實，死者和傷者都是醫院工地上的建築工人。爆炸發生后，醫院工作人員和病人被疏散。傷者被送往附近醫院，危重燒傷者被緊急空運至達拉斯市醫院搶救。
事故具體原因正在調查中。初步調查顯示，發生爆炸的可能是正在建造的鍋爐房。
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