日本一煙花工廠爆炸致一死一傷北京新浪網 (2018-06-27 13:03)
新華社東京６月２７日電 據日本媒體報導，日本靜岡縣濱松市一家煙花工廠２７日上午爆炸起火，導致一死一傷。
據報導，當地時間上午９時左右，有民眾報警稱濱松市北區一家煙花工廠「響起爆炸聲並冒出濃煙」。當地警方說，事發時工廠內有多名員工，事故已致一人死亡，另有一名傷者被送往醫院。當地消防部門表示，大火已被撲滅，一座廠房被完全燒毀。
目前，警方和消防部門正在調查事故原因。
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