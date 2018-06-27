新華社東京６月２７日電 據日本媒體報導，日本靜岡縣濱松市一家煙花工廠２７日上午爆炸起火，導致一死一傷。

據報導，當地時間上午９時左右，有民眾報警稱濱松市北區一家煙花工廠「響起爆炸聲並冒出濃煙」。當地警方說，事發時工廠內有多名員工，事故已致一人死亡，另有一名傷者被送往醫院。當地消防部門表示，大火已被撲滅，一座廠房被完全燒毀。

目前，警方和消防部門正在調查事故原因。