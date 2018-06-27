美國企業對高度可調節桌面提起337調查申請北京新浪網 (2018-06-27 13:04)
2018年6月22日，美國Varidesk公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定向美國國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的高度可調節桌面（Certain？Height-Adjustable？Desk？Platforms？and？Components？Thereof）侵犯其專利權，請求美國國際貿易委員會發佈普遍排除令及禁止令。深圳愛淘城網路科技股份有限公司、廣東惠州市長河家居用品有限公司、廣州佛山市迪賽納科技有限公司、杭州亨翠電子有限公司、寧波吉旺龍國際貿易有限公司、江蘇南通久能智能設備有限公司、浙江海寧市源者進出口有限公司、江蘇南通市久正人體工學股份有限公司、杭州柯享科技有限公司、安徽蕪湖星典工貿有限公司為被列為被告。
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