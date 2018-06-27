吉林龍井農商銀行帳外經營票據業務被罰沒2614萬北京新浪網 (2018-06-27 13:04)
新浪財經訊 6月27日消息，延邊銀監分局向吉林龍井農村商業銀行(原延吉市延河農村信用合作社)連開四張罰單，因帳外經營票據業務被沒收違法所得2614萬余元，三名相關責任人被處罰。
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