陳緯：塑料期貨交易量回落 未來大力開發更多新品種北京新浪網 (2018-06-27 13:04)
新浪財經訊 6月27日消息，由大連商品交易所與中國石油和化學工業聯合會、中國輕工業聯合會共同主辦的「2018中國塑料產業大會」在杭州舉行。來自政府相關部門、行業協會、產業企業、金融投資、信息諮詢等單位的嘉賓匯聚一堂，共同探討產業發展的前景和機遇。新浪財經全程參與直播。
大連商品交易所工業品事業部總監陳偉出席本次論壇並發表主題演講。
陳偉指出，塑料期貨交易量連續增長后回落，市場結構趨於穩定。現貨價格波動偏低，市場結構趨於穩定，產業客戶避險需求下降。以PP為例，2017年現貨價格波幅25%，遠低於2016年的59%。
同時，塑料行業存在現貨產能過剩的隱患。PVC的經驗來看，現貨產能過剩會弱化期貨價格指導性，影響期貨交易的活躍度。近年來PE與PP產能保持兩位數增速，產能過剩雛形展現，新的品牌進入市場，品牌價差擴大，影響了買方參與期貨交易的積極性。
陳緯表示，未來，大商所將不斷推進合約制度優化，進一步降低產業套保成本；持續推進場外市場建設；繼續大力開發更多新品種，夯實服務產業的根基。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 星辰 CITIZEN xC系列 玫瑰精靈時尚電波錶 EC1047-57A
- C Mon Secret 九胜肽淨膚美白原液10ml*5支(高效能系列)
- 【FITNESS】精梳棉雙人四件式被套床包組- 艾斯琴曲(紅色 藍
- CHOPARD眼鏡 頂級珠寶典雅款(玫紅) #CP141S 09MA
- FUJIFILM X100F F2大光圈類單眼相機(平輸中文)-銀色
- MICHAEL KORS JENKINS STUD 鉚釘皮革練袋翻蓋斜背包(黑)
- EDWIN 迦績褲 JERSEYS棉感束口迦績褲-女-石洗藍
- 【漢妮Hampton】道奇系列淺胡桃床頭櫃(床頭櫃/儲櫃)
- Audi 奧迪 - 20吋 霧面防刮Z1系列登機箱 - 三色可選V5-Z1AB
- 澳洲STM Hynt MacBook Pro 13 吋 2016 透明抗摔保護殼
史上最嚴禁煙令？日本東京禁二手煙條例獲批【北京新浪網】
日本軟銀公司聘請福特首席遊說官 提升在華盛頓的形象【北京新浪網】
拼多多或將今晚公佈招股書 為什麼黃崢這麼著急上市?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》