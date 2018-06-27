新浪財經訊 6月27日消息，由大連商品交易所與中國石油和化學工業聯合會、中國輕工業聯合會共同主辦的「2018中國塑料產業大會」在杭州舉行。來自政府相關部門、行業協會、產業企業、金融投資、信息諮詢等單位的嘉賓匯聚一堂，共同探討產業發展的前景和機遇。新浪財經全程參與直播。

大連商品交易所工業品事業部總監陳偉出席本次論壇並發表主題演講。

陳偉指出，塑料期貨交易量連續增長后回落，市場結構趨於穩定。現貨價格波動偏低，市場結構趨於穩定，產業客戶避險需求下降。以PP為例，2017年現貨價格波幅25%，遠低於2016年的59%。

同時，塑料行業存在現貨產能過剩的隱患。PVC的經驗來看，現貨產能過剩會弱化期貨價格指導性，影響期貨交易的活躍度。近年來PE與PP產能保持兩位數增速，產能過剩雛形展現，新的品牌進入市場，品牌價差擴大，影響了買方參與期貨交易的積極性。

陳緯表示，未來，大商所將不斷推進合約制度優化，進一步降低產業套保成本；持續推進場外市場建設；繼續大力開發更多新品種，夯實服務產業的根基。