經濟日報-中國經濟網編者按：近期，市場對股票質押式回購交易違約處置可能帶來的影響產生擔憂。對此，滬深交易所、中國證券業協會、中國銀行業協會四部門均表示，當前股票質押風險總體可控。不少研究機構也認為，目前A股市場股權質押風險整體可控，並不存在系統性風險。建議市場參與者理性看待，尊重合理的股權質押融資。

股票質押融資風險總體可控

滬深交易所、中國證券業協會於26日明確表態，當前股票質押風險總體可控，資金融出方通常不會「一平了之」，股票質押風險對市場短期衝擊有限。

同時，滬深交易所、中國證券業協會還表示，將對經營正常但有臨時流動性困難的融資人提供必要的援助。並充分運用科技監管手段，建設股票質押風險監測平台，及時掌握股東質押情況，督促相關股東及時做好信息披露和風險預警、化解工作，切實維護市場穩定運行。

中國銀行業協會於25日晚間表示，當前證券公司總體對股票質押融資業務風險控制是有效的。而針對場外股票質押，中國銀行業協會表示，銀行業金融機構要科學合理地做好股票質押融資業務風險管理，在質押品觸及止損線時，質權人應當綜合評估出質人實際風險情況，採取恰當方式妥善處理。

據滬深交易所數據顯示，目前，股票質押率已達到近年來最低點。上周，深市有限售條件股份平均質押率低至30.92%，保持平穩。滬市有限售條件股份平均質押率為38.63%，儘管質押率有所回升，但近兩個月平均30%左右的質押率仍是史上低位。

此外，截至目前，滬市股票質押平均履約保障比例為181%，股票質押總市值占滬市總市值的3%；深市股票質押平均（按質押市值加權平均）履約保障比例為223%。低於平倉線的股票質押市值占深市總市值的比例不到2%。

中國證券業協會數據顯示，目前，兩市股票質押市值加權平均履約保障比例維持在200%，低於平倉線的股票質押市值在兩市總市值中的佔比1%。

機構稱並不存在系統性風險

對於股票質押風險，有不少機構認為目前A股市場股權質押風險整體可控，並不存在系統性風險。

安信證券指出，當前有未解除股權質押（處於質押狀態）的上市公司較年初數量有所上升，但是質押市值有所下降，市值佔比與年初基本持平。整體來看，在金融去槓桿背景下，股票質押規模並未明顯擴大。

西南證券認為，即使股市進一步下跌，新落到平倉線以下且股東補充抵押物能力不足的規模也較為有限，估計市場下跌10%，這部分新增也不會超過1000億元。分行業來看，除計算機等少數行業之外，大部分行業股票質押平倉壓力有限。因而，股票質押會帶來局部風險，但不會導致系統性金融風險，也不會引發因資金平倉形成的螺旋式下跌。

太平洋證券策略分析師周雨指出，年內上市公司質押股票到期的比例並不高，監管層出於風險防範角度，要求券商對股票質押進行專項申報，特別關注違約和被動展期的情況；在質押新規與減持新規的限制下，限售股即使到達了平倉線也不能強平，市場風聞的「個股跌破平倉線而遭遇強平」的風險主要源自於流通股份。

方正證券策略高級分析師胡國鵬表示，今年3月正式開始實施的《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法》對股票質押業務進行了規範。可以防止資金脫實向虛，有利於防控股票質押風險。

天風證券策略分析徐彪團隊分析認為，股票質押的融資方無非三類，要麼是上市公司大股東拿券換錢用於生產，要麼是散戶通過股票質押來加槓桿，要麼是金融機構做投資管理的一些動作。細看這三類主體，金融機構股票質押業務本身佔比就不高。而散戶主體龐大，但由於大部分散戶持股市值不大，自然股票質押市值也不大，因此500萬元這條紅線主要就限制了散戶通過股票質押來加槓桿。