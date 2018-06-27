宜春人社局收到「個人放棄領取養老金」建議，社保專家：你可以不領，但無權要求他人放棄

新京報快訊（記者吳為）今日（6月27日），宜春市人社局網站公佈了一網友「鼓勵宜春市民主動申請放棄領取養老金的建議」，其中提出2020年1月起，要強制執行，對不主動申請放棄的個人列入黑名單。宜春市人社局回復此建議與社保法違背。專家表示，個人有權利放棄養老金的領取，但無權要求他人，政府也必須履行發放義務。

這位署名「宜春市老年大學學員」的網友提議：為國家減壓，市人力資源和社會保障局應該加強引導，鼓勵宜春市民主動申請放棄領取養老金。建議中提出「多為國家著想」「把更多的錢放在更需要的地方」。

雖然這個建議名為「鼓勵」，但建議內容也有很多強制舉措。這名網友提出，2020年1月起，對仍舊不主動申請（放棄領取養老金）的個人採取直接划扣社保金的辦法，列入黑名單，並移送公安機關。甚至建議還提出，現在養老金緊缺，只顧自己得益，不為國家考慮的個人，應該「直接驅逐出境。」

宜春市人社局回復了這名網友的建議，回復中說，根據《中華人民共和國社會保險法》第十六條規定：「參加基本養老保險的個人，達到法定退休年齡時累計繳費滿十五年的，按月領取基本養老金。」宜春市人社局回復認為，該建議不具可行性。

對於參加基本養老保險的個人，可按社保法規定依法領取養老金作為參保的待遇。但是，個人是否有權利放棄領取養老金？

中國人民大學勞動人事學院副教授、社保專家魯全表示，依法發放基本養老保險的待遇，是政府的義務，政府必須依法履行這一義務。「說到個人有沒有權利放棄，當然可以的，政府發給你錢，你不去領就行。個人不去領取養老金，也沒有哪個部門會去追責。但是你不領，不能要求別人放棄領取，更不能要求政府不履行發放養老金的義務。」魯全表示，建議中對不放棄申領養老金的個人進行處罰，就更於法無據了。