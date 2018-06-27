巴西總統簽署法令設立「中國移民日」北京新浪網 (2018-06-27 13:07)
新華社巴西利亞６月２６日電（記者張啟暢 張武岳）巴西總統特梅爾２６日簽署法令，正式將每年的８月１５日設立為「中國移民日」。
特梅爾在當天的簽署儀式上表示，中國移民早在約２００年前就來到了巴西。１９００年８月１５日，巴西官方記錄的第一批華人抵達巴西。如今，中國是巴西最大的貿易夥伴，兩國多領域合作廣泛。他說：「兩國間合作建立在互利共贏的基礎上，從經濟到航天，涵蓋領域廣，並在金磚合作框架下鞏固了對話機制。」
特梅爾說，「中國移民日」的正式確立將夯實兩國關係的根基，增進雙邊人文交流，同時進一步彰顯華人對巴西社會建設作出的貢獻。
巴西眾議員、中國議員陣線主席福斯托·皮納托去年８月１５日向眾議院全會遞交提案，要求將每年８月１５日設立為「中國移民日」。他在２６日表示，「中國移民日」的確立將有助於在巴西傳播中國文化，讓更多巴西人了解中國。
中國駐巴西大使館臨時代辦宋揚說：「『中國移民日』法令的簽署將在中巴人文交流史上留下濃墨重彩的一筆，這既是對華僑華人為巴西、為家人努力拚搏奉獻的高度認可，也是巴西兼收並蓄、開放包容的生動體現。」
他強調，８月１５日也是中巴建交紀念日，這一日子對於雙邊關係具有重要意義。上百年來，中國移民在巴西的發展見證了兩國交流合作不斷增進的歷史。
１９７４年８月１５日，中國和巴西正式建立外交關係。
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