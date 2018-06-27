強化與比亞迪等巨頭合作 青海加速發展鋰電產業鏈北京新浪網 (2018-06-27 13:08)
【強化與比亞迪等巨頭合作 青海加速發展鋰電產業鏈】6月27日，「2018中國（青海）鋰產業與動力電池國際高峰論壇」在青海西寧舉行。青海省副省長王黎明在論壇上表示，青海已經探明的鋰資源儲量佔全球資源儲量的三分之一以上，佔全國儲量的75%以上，這是支撐青海鋰電產業持續健康發展的重要保證。王黎明表示，大力實施產業鏈的招商引資，著力強化與比亞迪、北京汽車等行業龍頭企業的密切合作，支持新能源汽車鋰電池、鋰電池的正負極材料以及配套生產項目的建設，初步構建起鹽湖提鋰、正負極材料、電解液、隔膜、電池、新能源汽車的完整產業鏈。（中國證券網）
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