報告：2017年中國入境游達1.39億人次 「一帶一路」沿線活躍度上升

中新社北京6月27日電 (記者 冉文娟)中國旅遊研究院27日在北京發佈的《中國入境旅遊發展年度報告2018》指出，中國入境旅遊市場特別是外國人入境旅遊市場，進入到了恢復增長的新通道和總體回升的新階段。

報告立足2017年中國入境旅遊發展的總體與結構狀況，梳理了中國入境旅遊的流向與路徑，總結提煉出中國入境旅遊市場的需求狀況與市場評價，對中國入境旅遊的發展趨勢做出解讀，並提出促進入境旅遊發展的相關對策建議。

據報告顯示，2017年入境旅遊人數為1.39億人次，同比增長0.8%，其中外國人入境市場同比增長3.6%，「一帶一路」沿線國家活躍度明顯上升。2017年中國入境旅遊外匯收入為1234.17億美元，同比增長2.90%。其中，外國遊客在華消費695.47億美元，同比增長4.1%，保持平穩增長態勢。

從入境客源市場的結構特徵來看，港澳台客源市場佔總體市場份額的79.09%，主力地位依然穩固。此外，在外國人入境旅遊市場中，排名前十的旅華客源國分別是：緬甸、越南、韓國、日本、俄羅斯、美國、蒙古國、馬來西亞、菲律賓、印度。入境客源市場結構已顯露出優化趨勢，「一帶一路」沿線國家在入境旅遊市場中的活躍度持續上升。

入境旅遊市場需求方面，遊客主要旅行目的是遊覽觀光以及休閑度假。入境遊客的消費水平依然偏低，超過80%的入境遊客消費集中在1001美元到5000美元之間。入境遊客的消費評價整體較好，但仍有部分服務短板存在。

報告認為，中國入境旅遊正穩步進入回升通道，但基礎支撐有待進一步夯實，中國入境旅遊依然面臨來自外部和內部的諸多困難和挑戰。更加便利的旅行服務和更好的旅行體驗在入境旅遊發展中的重要性進一步上升。(完)