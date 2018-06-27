消息指齊屹科技推遲上市計劃 因市場狀況轉差北京新浪網 (2018-06-27 13:10)
新浪港股訊 經濟通消息，外媒引述市場消息人士指出，齊屹科技（01739）計劃推遲在港上市計劃，主要是市場狀況轉差。
齊屹科技是中國最大的網上室內設計及建築平台，早於上周四（21日）起至本周二（26日）公開招股，原計劃下月5日掛牌，招股價介乎6.8元至9元，集資最多21.78億元。高盛（亞洲）及中信里昂證券為聯席保薦人。
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