郝海東再評C羅：能進球≠踢得好 全是點球自由球北京新浪網 (2018-06-27 13:00)
郝海東回應「C羅最多火3年」言論
2010年，郝海東曾在節目中大胆預測「C羅最多火3年」。然而8年時間過去了，C羅不但幫助皇馬5奪歐冠冠軍、5次拿到金球獎，更是率領葡萄牙拿到歐洲杯冠軍。如今33歲的C羅在世界杯上繼續大放異彩，而郝海東又是如何評價現在的C羅的呢？
在一檔節目中，當被問到當年「C羅最多火3年言論」的問題時，郝海東稱：「我說的是他的狀態。我感受到我們這個奇葩的社會裡，這些人倒地有活乾沒活干，他們拿這個東西來說，而且有一些他的數據也好。我說的是他（C羅）當時在國家隊，他10年在國家隊比賽的時候，有兩場比賽踢得並不好，就像你現在看見的他一樣。他是進了兩個球，是進的什麼球呢？點球、自由球。」
「我們光看一個人，或者聽誰的名字，對他整場的表現，比如說他失誤了多少你看見了嗎？他進了一個球不代表他踢得好啊，那時全隊啊，沒有全隊的話你進一個球有什麼用呢？如果你1-4輸了就沒人說你好了。而且俱樂部的比賽和國家隊的比賽時截然不一樣的。」
（七夜）
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