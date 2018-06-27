日期:6月27日中午，在加拿大溫哥華進行的2018年哈里傑羅姆國際田徑精英賽暨中加田徑挑戰賽結束第一天爭奪，中國選手許周政和梁小靜，分別以10秒31和11秒46的成績獲得男女100米亞軍。梁小靜跑出了常規風速下個人百米最好成績，加拿大選手阿隆-布朗和克里斯托獲得男女百米冠軍。

哈里-傑羅姆田徑賽，原是加拿大田徑傳統賽事，今年是第35屆。但和以往不同的是，今年賽事特地增加了中國和加拿大之間的田徑對抗賽。賽前還舉辦了簡短但很正規的開幕式，在中國舞獅的引導下，兩國國旗護送入場，兩國歌手用清唱方式演唱各自的國歌。中國田協這次派出大批選手前來參賽。除了國家隊編製的選手，還有來自河南隊和廣東隊的省隊人馬。但賽事焦點，自然集中在兩國國家隊直接對抗的八個項目上。

今天國家隊PK的項目一共有四個，分別是男女4乘400米和男女4乘100米。在首先進行的女子4乘400米上，加拿大隊以3分32秒08獲得冠軍，中國隊以3分41秒23獲得亞軍。男子4乘400米，加拿大隊以3分09秒23獲得冠軍，郭鍾澤壓陣的中國隊以3分13秒08獲得亞軍，河南隊以3分17秒67獲得第三。

女子100米，中加各派四將出戰。中國隊四將是梁小靜、袁琦琦、葛曼棋和周艷兵。比賽開始后，梁小靜和袁琦琦的起步都很出色，兩人很快佔據領先，而道次靠外的梁小靜更是一度甩脫其他選手，單槍匹馬沖在最前。但梁小靜身側的加拿大選手克里斯托后程兇猛無比，她一路猛追，在終點線前追上了梁。最終克里斯托以11秒43獲得冠軍，梁小靜以11秒46獲得亞軍，並創造自己在常規風速下的100米最好成績。袁琦琦以11秒54獲得第三，葛曼棋以11秒58獲得第三，周艷兵以12秒02獲得第六。

男子100米也是中加各派四將。中國隊派出許周政、許海洋、糜弘和梁勁生。加拿大則祭出看家選手-德格拉塞和阿隆-布朗。比賽開始，道次靠中的許周政起步非常好，他搶在德格拉塞和阿隆布朗之前進入抬頭加速階段。後半程布朗能力體現，他超過許周政殺到最前。德格拉塞試圖反超許周政，但被許周政不錯的途中跑給壓制下來。最後衝刺，阿隆-布朗以10秒21獲得冠軍，許周政以10秒33獲得亞軍，德格拉塞以10秒36獲得第三。梁勁生以10秒52獲得第六，徐海洋以10秒64獲得第七，糜弘10秒69獲得第八。

明天將進行中加國家隊之間的另外四場對抗賽，包括男女4乘100米和男女400米。在今天其他幾項由中國省隊選手參加的國際組賽事里，河南隊的劉子怡以12秒70獲得女子100米第四，河南隊的雷一聞以14秒45獲得男子110米欄第四。廣東隊的鍾柱明以10秒74獲得男子100米第五，名將莫有雪也以10秒74獲得第六。

（威猛）