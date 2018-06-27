原標題：倫敦寄宿女生「焚屍案」宣判 「魔鬼夫婦」被判終身監禁

[環球網報導 記者 王戰濤]2017年9月在倫敦發生的一起寄宿女生遇害案曾轟動一時，一對法國夫婦殺死了在他們家寄宿併兼職做保姆的21歲法國女子索菲？莉奧奈（Sophie Lionnet），並焚屍滅跡。據法國《歐洲時報》6月26日報導，倫敦中央刑事法院當日宣布了此案的判決結果：40歲的烏伊塞？穆都尼（Ouissem Medouni）和34歲的莎布麗娜？庫伊德（Sabrina Kouider）夫婦兇手被判處終身監禁，並且30年之內不得減刑。

遇害法國女孩的父母當日也出庭聽審。據法新社消息，在一封致索菲及其家人的信當中，作為兇手之一的庫伊德對索菲所遭遇的一切深表歉意。她寫道，「索菲，因為你不再屬於這個世界的一部分了，我感到傷感。對於我來說，這就像是一場可怕的夢，我真希望我能從這噩夢中醒過來」。

索菲的父親帕特里克說，「兇手不僅奪走了女兒的生命，同樣也奪走了我的生命、我的睡眠和我生活的快樂」，他強調兇手的行為「不可原諒」。

報導稱，審理該案的12名評審員於5月16日對兩名嫌疑人是否有罪進行了投票表決，12人均認定庫伊德有罪，其中10人認為穆都尼有罪。此外，這對「魔鬼夫婦」因試圖銷毀受害者屍體，都被認定涉嫌阻礙司法程序。

2017年9月20日，在倫敦西南部的居民區Southfields，有居民報警稱某別墅冒出濃煙、並有奇特的臭味。警察隨後在別墅花園裡發現一具燒焦的屍體。10月3日，警方確認焦屍正是21歲的法國留學生索菲。索菲的僱主穆都尼和庫伊得隨後被捕並被指控謀殺。