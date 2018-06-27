原標題：新疆烏蘇市林業局召開2018年上半年「一崗雙責」彙報會



亞心網訊(通訊員 李彎彎 )為全面落實林業局黨風廉政建設責任制，督促黨政班子成員認真履行 「一崗雙責」，強化主體責任意識，6月22日下午，烏蘇市林業局召開2018年上半年「一崗雙責」彙報會，市紀委第三紀檢組(監察室)領導、局領導班子成員、局機關幹部職工、森林派出所、甘家湖森林派出所、園藝場的領導班子成員參加本次會議。

會議首先傳達學習了《烏蘇市黨風廉政建設「一崗雙責」工作制度》;接著局班子成員依次彙報個人「一崗雙責」總結;最後，市紀委第三紀檢組(監察室)領導對本次彙報會進行了點評，對林業局上半年各項工作給予肯定，同時要求我局黨委在下半年開展工作中繼續落實好黨風廉政建設的主體責任，既需要「一把手」落實好第一責任人職責，更需要班子其他成員協同配合，把黨風廉政建設融入貫穿到各項業務工作之中，為烏蘇市林業發展提供強有力的支撐。