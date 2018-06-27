原標題：新疆烏蘇市第三小學舉行八十年校慶系列活動之首屆「春暉節」暨六年級畢業典禮活動



亞心網訊(通訊員 楊娜 )近日，烏蘇市第三小學舉行八十年校慶系列活動之首屆「春暉節」暨六年級畢業典禮活動，此次活動以感動校園最美人物為載體，結合六年級畢業季活動，深化感恩教育，讓孩子們在第三小學的最後時光過得精彩而有意義。讓學生懂得「滴水之恩當湧泉相報」的道理，懂得感謝父母養育之恩，感謝老師栽培之恩，感謝別人以及社會幫助之恩。引導學生在實踐中體驗感恩，學會感恩，把他們培養成為心地善良、懂得報恩的文明人。

活動由少先隊員為參加本次活動的來賓和領導佩戴紅領巾，全體師生高唱國歌，活動在嘹亮的歌聲中拉開序幕。被孩子們親切的稱為「漂亮媽媽」校長呂艷飛校長為本次活動致辭，她帶著大家回顧了三小八十年的風雨歷程，對學校的發展方向，對孩子們的未來給予最大的期望和殷切的希望。隨後教科局黨委委員工會主席古麗松·葉爾肯為此次活動送上了祝福，並預祝本次活動圓滿成功。

主持人回顧了歷屆感動校園最美人物，並對今年典型人和事進行了表彰，呂艷飛校長為歷屆感動校園最美人物敬獻鮮花，少先隊員們送上精心製作的感恩賀卡。

第二項是六年級的畢業典禮活動，小學生活就像一本厚厚的書。長達六年的時光，二千多個日子就這樣匆匆翻過。

六年級為老師、家長同學們進行了畢業前的展演，將活動再次推向高潮，一首《感恩的心》讓我們共同感受到愛帶給我們的力量。當孩子們眼含熱淚，述說著對老師的愛，對學校的留戀，對同學的不舍和對校長媽媽的眷戀時，在場的人無不流下激動的淚水。

感恩父母，孩子們拿出自己製作的賀卡，感謝父母把自己帶到這大千世界，感謝將自己撫育長大，感謝父母能包容自己所有的好與壞……

看著抱著自己，哭成淚人的孩子，家長們終於感到孩子長大了。隨後，孩子們牽起爸爸媽媽的手，一同走過幸福門，揮手告別六年的兒童時光，抬起頭帶著第三小學的祝福，繼續前行

世界這麼大，你們該去看看了!今天的畢業典禮，是你們人生旅途上的又一個嶄新的起點!縱有千般不舍，但老師們更期待著你們的揚帆起航。

校園的一草一木，見證了你們的成長;校園的每一個角落，都曾留下你們的足跡;校園櫥窗里一張張獎狀和證書，記錄著你們勤奮探索的成果;校園裡每一個宣傳版面，都書寫著你們的輝煌……

通過本次活動，讓校園裡瀰漫了發現感動、分享感動、傳遞感動的濃厚氛圍。照片留下的不僅是回憶，更是各民族同學之間不可割捨的深厚情誼。在這充滿真情的校園裡，第三小學的師生、家長朋友們歡聚一堂，將沿著幸福教育的道路一直走下去，用真心體會感動，用愛呵護心靈，讓感恩團結之花開遍美麗校園。