原標題：新疆烏蘇市四棵樹鎮返鄉大學生回鄉創業帶領鄉親共同致富



亞心網訊(通訊員 康黎 包世強 阿特耐)近日，在四棵樹鎮賽布庫里村看到，返鄉大學生、農經員、團支部書記馮中平在給第一批有意願發展養殖業的8戶貧困戶發放兔苗。

2015年7月，從瀋陽農業大學畢業的馮中平經過認真調查，發現肉兔養殖前景很好，再加上自己在大學期間學的是動物科學專業，對畜牧養殖方面技術知識比較了解。於是抱著試一試的態度，馮中平購買了4隻肉兔，開始了他的肉兔養殖創業之路。

一開始，馮中平自己找材料製作了鐵籠，每天起早貪黑準時給肉兔打掃衛生、消毒、餵食，將全部心血投入到肉兔養殖上。2017年，馮中平養殖的兔子存欄達到了500隻，出欄量達到2000多隻，純利潤就達到4萬多。

得到了家人支持和村民認可，馮中平幹勁更足了，在談到今後打算時，他滿懷信心地說：「創業雖艱苦，但精神上很充實，也能實現人生價值，我不後悔自己的選擇。後期，我想繼續擴大養殖規模，成立合作社，帶動村民一起致富。」

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