新疆烏蘇市四棵樹鎮返鄉大學生回鄉創業帶領鄉親共同致富北京新浪網 (2018-06-27 12:49)
原標題：新疆烏蘇市四棵樹鎮返鄉大學生回鄉創業帶領鄉親共同致富
亞心網訊(通訊員 康黎 包世強 阿特耐)近日，在四棵樹鎮賽布庫里村看到，返鄉大學生、農經員、團支部書記馮中平在給第一批有意願發展養殖業的8戶貧困戶發放兔苗。
2015年7月，從瀋陽農業大學畢業的馮中平經過認真調查，發現肉兔養殖前景很好，再加上自己在大學期間學的是動物科學專業，對畜牧養殖方面技術知識比較了解。於是抱著試一試的態度，馮中平購買了4隻肉兔，開始了他的肉兔養殖創業之路。
一開始，馮中平自己找材料製作了鐵籠，每天起早貪黑準時給肉兔打掃衛生、消毒、餵食，將全部心血投入到肉兔養殖上。2017年，馮中平養殖的兔子存欄達到了500隻，出欄量達到2000多隻，純利潤就達到4萬多。
得到了家人支持和村民認可，馮中平幹勁更足了，在談到今後打算時，他滿懷信心地說：「創業雖艱苦，但精神上很充實，也能實現人生價值，我不後悔自己的選擇。後期，我想繼續擴大養殖規模，成立合作社，帶動村民一起致富。」
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