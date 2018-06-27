原標題：新疆烏蘇市皇宮鎮舉辦「民族團結一家親」融情及「我和親戚慶七一」聯誼活動



亞心網訊(通訊員 王英 ) 近日，皇宮鎮開展了「民族團結一家親」融情及「我和親戚慶七一」聯誼活動。皇宮鎮全體機關幹部及親戚近百人共同參加了此次活動。

活動前，讓親戚們熟悉鎮機關幹部的工作、生活環境，增進彼此之間的了解，共同合影留念。接下來，在鎮政府四樓會議室共唱國歌、親戚代表、幹部代表及集體發聲亮劍等活動。在皇宮鎮老莊子村熱愛廣場舞的姐妹們展示廣場舞《祝酒歌》，寓教於樂的黨的十九大精神、民族團結、消防安全、計生等方面的應知應會搶答等節目的表演，把活動推向了高潮，一隻只手高高舉起，大家你爭我搶，一瓶洗潔精、一盒牙膏是我們的獎品。鎮中心學校哈力別克老師獨特的口技《美好生活》引來陣陣掌聲;鎮機關幹部張軍的一首《為了誰》再次將活動推向了高潮。大家在活動中同吃、同歌舞、拉家常，相互交流，增進感情。

融情活動在幹部們和親戚們共跳舞蹈《黑走馬》中接近尾聲。通過此次活動的開展，進一步拉近了各族幹部與親戚、幹部與群眾之間的距離，增強了各族幹部群眾的獲得感、幸福感和民族團結意識，營造了各族幹部群眾一家親的濃厚氛圍。

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