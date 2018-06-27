原標題：額敏縣:扶貧路上的「小天鵝」



亞心網訊（通訊員 喬治國 李宇婷）6月,當額敏縣恆鑫實業有限公司第一批雛鵝出殼時,同時迎來的還有額敏縣郊區鄉巴爾魯克庫熱二村駐村工作隊帶領的村委和貧困戶代表。

額敏縣恆鑫實業有限公司總經理趙全庄介紹了新疆飛鵝的養殖創業之路、項目支持及飛鵝養殖技術。參觀結束后,隨同參觀人員回到村子的還有100隻茁壯的小鵝苗。

這100隻鵝苗的發放對象,是工作隊和村「兩委」在扶貧鞏固幫扶措施中確定的能夠開展庭院養殖的貧困戶。當這些帶來發展希望的「小天鵝」送到貧困戶家中時,貧困戶個個洋溢著幸福的笑容,手捧著裝著小鵝苗的箱子,像愛護嬰兒般輕輕搬入提前收拾好的圈舍。

在這次扶貧活動中,工作隊搭橋連線,引進飛鵝養殖技術,解決後顧銷路問題,使大家放開手腳來搞庭院養殖。貧困戶們也紛紛為在扶貧攻堅道路上,能作為、善作為、有作為的駐村工作隊和村兩委幹部點讚。