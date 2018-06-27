原標題：額敏縣開展紅色唱響紅歌接力傳唱活動



亞心網訊（通訊員 唐箐 徐劍峰 張先文）搜索下載,點擊關注,伴奏合唱,K歌開始……自「訪惠聚」之歌《回望山鄉》歌曲視頻傳播以來,從學唱到會唱再到教唱,額敏縣各級「訪惠聚」駐村工作隊員反覆聽、反覆唱,不斷提高歌唱水平。傳唱結束后紛紛表示,這首歌表達出了一名「訪惠聚」駐村工作隊員的心聲和真情實感,通過學唱傳唱更讓自己感觸到對所駐「山鄉」的深深留戀。

為慶祝中國共產黨成立97周年,6月25日,額敏縣廣大黨員幹部、「訪惠聚」駐村工作隊員接過接唱傳唱《回望山鄉》的接力棒,開展了《回望山鄉》歌曲傳唱活動,弘揚愛國主義精神。一時間全縣「訪惠聚」駐村工作隊員熱情高漲,積極輪流開展紅歌接力傳唱。210餘名工作隊員有的獨唱、有的合唱、有的幫唱,唱完后紛紛在共享微信群及各自朋友圈發佈,然後大家你一言、我一語的點評著、討論著唱的水平,一些音樂專業的同志在群里糾正著工作隊員唱的不準確的地方,在這樣反反覆復地學、反反覆復地唱的過程中,將《回望山鄉》的接唱傳唱推向高潮。

走進額敏縣闊什比克良種場哈薩克拜村,在文化室大院老有年頭的涼亭建築里,以「主題黨日+主題歌會」的方式,第一書記、工作隊長蔣理相正帶著全體隊員和村隊黨員抓緊學唱反覆練習。雙腿交盤、席地而坐,從唱響「雲上草原到田間麥穗黃,從懷念碧溪水涼到滿坡小羔羊……」開始,這首出自工作隊員、詮釋駐村情懷,用親身經歷和切身感受抒發出廣大黨員幹部對各族人民幸福生活的美好祝願,抒發出「訪惠聚」工作隊員對家鄉熱土無限留戀情感的歌曲,字字飽含深情,句句滿懷想念。

哈薩克拜村黨員賽開·依斯哈克說:「駐村工作隊員來了,和各族群眾同吃、同住、同勞動,千方百計為群眾辦實事、做好事、解難事,在建黨節來臨之際,我們共同唱響塔城本土的「訪惠聚」之歌,為村隊更加美好的明天盡一份責任、為我們辛勤的工作隊員盡一份心意。」

額敏縣農業局駐闊什比克良種場哈薩克拜村工作隊員楊瑞說:「我們夢在心裏愛在村裡,我們用歌唱的方式將「訪惠聚」駐村的真諦展示出來,用傳唱的方法讓更多人理解「訪惠聚」、讓更多家庭支持「訪惠聚」,我們定當牢記駐村使命,不負上級囑託和群眾期盼,不斷貢獻自己的力量。」