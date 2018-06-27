原標題：額敏縣:重溫入黨誓詞 黨在我心中



亞心網訊(通訊員 唐箐 李倩倩 高倩 )為紀念建黨97周年,額敏縣在各基層黨組織中廣泛開展了紅色傳承、紅色經典、紅色關懷、紅色歷程、紅色暢想、紅色親情、紅色唱響、紅色記憶「黨旗映天山」主題黨日系列活動,教育引導全縣廣大黨員深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。近日,通過紅色記憶·重溫入黨誓詞活動,推動廣大黨員補鈣壯骨、固根守魂,增強「四個意識」,堅定「四個自信」。

額敏縣闊什比克良種場組織機關幹部、駐村幹部、村隊黨員共同開展了「誦讀誓詞·重溫入黨情」活動。

當入黨誓詞一字一句從口中喊出再經由內心流過,字字敲打心靈、句句震撼心靈,就猶如給自己全方位「洗了一次澡」、「照了一遍鏡子」,心靈得到凈化。毋庸置疑,通過開展「重溫入黨誓詞」活動,達到敢於修正自己入黨的初心,敢於反問自己入黨的動機,從而進一步加強了黨性修養、純潔了黨性。

以站立姿態,面向黨旗,環心型「七一」造型,百余名黨員共同聆聽《紅色家書》中烈士們面對生死離別的淡定從容,這其中有「致力於民族解放事業」的理想信念和執著追求、有「飲彈從容留浩氣在人間」的赤子之心和捨生取義的崇高氣節。革命先烈們以樸實的語言,抒發著愛黨、愛國、愛家的赤子之心。聆聽家書,讓全體黨員感受到了先輩們崇高堅定的理想信念和英勇無畏的犧牲精神,這種紅色記憶讓全體人員共同得到了精神上的洗禮。

「再一次舉起右拳宣誓,我的內心特別激動,彷彿又回到了入黨那年村黨支部書記帶領我宣誓時候的莊嚴時刻。作為一名有著20年黨齡的老黨員,我要發揚黨的好傳統,處處想在前、做在前,不辜負黨對我的信任,不辜負胸前善良的黨徽。」額敏縣闊什比克良種場江格孜塔勒村黨員哈別提·吾曼爾說道。

額敏縣第一中學駐瑪熱勒蘇鎮直屬一村的十九名共產黨員、三名預備黨員及三名入黨積極分子也共同開展了「慶祝七一,牢記歷史,不忘初心」主題黨日活動。

全體黨員在鮮紅的黨旗下,舉起右手、緊握拳頭,重溫入黨誓詞,讓黨員幹部牢記共產黨員的政治責任和歷史使命。接著,每名黨員進行個人思想彙報,提高黨員幹部自身黨性觀念和黨員意識,然後進行分組討論學習,大家相互談心談話。紛紛表示,以此次活動為契機,將黨支部的集結號吹起來吹響亮。

直屬一村黨員曹代飛說:「今後,我會繼續追隨黨的腳步,不忘入黨的初心,承擔起更多組織交待的任務和肩上的社會責任。以更加飽滿的熱情投身到自己的工作當中,切實發揮好共產黨員的先鋒模範作用。」