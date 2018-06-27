記者許素蘭／苗栗報導

縣府在苗栗市建置完成的六處YouBike公共自行車租賃站，昨天正式開通啟用，為鼓勵民眾多加利用，至一０八年六月底，前卅分鐘免費騎乘。YouBike啟用後，民眾可使用已註冊完成的悠遊卡、一卡通等電子票證租借，一卡在手即可暢遊苗栗。

苗縣公共自行車租賃系統YouBike建置及營運案，縣府在一０六年十一月與微笑單車公司簽約合作推動，規劃在苗栗市、頭份市、竹南鎮建置卅處站點，串連行政機關、學校、公園等地點，方便通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒、運動、旅遊等使用。

公共自行車租賃站建置工程今年三月開工，預計第一階段六月底建置完成十站，第二階段九月增加至卅站，提供一千二百輛公共自行車。

苗栗市已建置完成苗栗火車站東、西站、縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工等六站，昨天上午十時在文化觀光局廣場舉行啟用典禮，十一時系統開通租借自行車。

啟用儀式由縣長徐耀昌與縣議員胡忠勇、林寶珠、廖英利、微笑單車公司董事長劉金標、經理何友仁共同啟動，並與苗栗市代表、里長、鄉親共同見證苗縣綠色運輸邁向新的里程。

在頭份、竹南地區建置完成頭份市公所、頭份運動公園、尚順廣場、苗北藝文中心、竹南火車站東、西站、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工等九站，目前進行測試及驗收作業，預訂七月五日開通啟用，屆時苗縣建置完成十五站，達成第一階段目標。

徐耀昌指出，自行車兼具環保的綠色運輸工具，可提升方便性及機動性，紓解市區壅塞的交通，同時可降低汽機車使用率，減少車輛空氣汙染排放，歡迎鄉親、遊客多加利用，以節能減碳，打造低碳生活環境。

考量公共自行車可輔助大眾運輸，並兼具觀光使用，收費標準四小時以內的短、中程騎乘每卅分鐘十元，第四小時至第八小時每卅分鐘收費廿元，第八小時以後每分鐘四十元，避免使用者長時間借用。

為鼓勵民眾騎乘，提高使用率，苗縣YouBike從啟用後至明年六月底，前卅分鐘免費騎乘；民眾只要持有已註冊完成的悠遊卡、一卡通等電子票證即可租借。