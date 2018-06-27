記者許素蘭／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌昨天接見表揚第廿九屆馬來西亞ITEX國際發明展銀牌獎得主，以及榮獲教育部「一０六學年度全國技藝教育績優人員」、「一０七年杏壇芬芳獎」獲獎師生。徐耀昌讚揚其傑出的表現和對社會的貢獻，讓大家看到不一樣的苗栗。

佳陞國際股份有限公司董事長鍾昱緯及總經理呂錦祥共同以「組合式傢俱」參加第廿九屆馬來西亞ITEX國際發明展，在廿個國家、一千件作品參展中獲得銀牌的殊榮。

另外，一０六學年度全國技藝教育績優人員則是由各直轄市及各縣市國、高中職及行政機關所推薦，總計推薦三百五十九人，經教育部委請專家學者審查，選出二零六位來自不同學習背景、具有傑出技藝表現的學生以及對技藝教育付出愛心的教育人員，苗栗縣由大湖農工室內空間設計科主任林明錚和機械科學生吳宗恩同獲入選績優人員，更是竹苗地區唯一獲獎者。

另，大湖農工國文科老師陳建德也獲得教育部頒發的高職組杏壇芬芳獎，陳建德是返鄉服務的教師，任教於大湖農工迄至今十八年，其中擔任導師的時間更長達十五年，對於在教育路上能使學生有正向積極的態度與服務熱情，而成為學生重要的生命導師，是陳建德感到相當有價值的一件事。

高中組杏壇芬芳獎獲獎人則是來自國立苑裡高中技工賴明和，為了照顧家中年邁的父親與患有罕見腦病變、極重度身心障礙的兒子，放棄高薪工作，於民國九十年進入國立苑裡高中擔任技工一職，迄今近十七年的歲月，一路走來始終以「盡心本位、智慧奉獻」作為初衷，更運用自己木工、機械專長，協助學校在設備維護上，節省大量的經費。

此外，尚有來自三義僑成國小主任陳國文、頭屋國小附設幼兒園主任鄭鳳鳳，以及苗栗特殊教育學校主任賴國誠，分獲杏壇芬芳獎各組別的殊榮。

徐耀昌恭賀並表揚得獎者，且肯定他們在各個領域發光發熱，讓大家看見苗栗，同時亦感謝其不遺餘力的培育苗栗學子，為教育所做的貢獻。