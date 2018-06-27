記者黃村杉／新北報導

新北市政府製播的新住民節目「幸福新民報」，新一季的節目即將於7月1日晚間在TVBS 56台播出，延續製播中文、泰語、印尼語、越南語及英文語別，透過全國性的有線電視頻道，可讓更多人透過節目，瞭解我們的新鄰居、新朋友在台灣扎根、成長、築夢的故事。

新聞局長張其強表示，第5季節目除了每一集的主角本身故事外，今年也特別以真實紀錄式的拍攝手法，更可一窺他們在台灣內心最深處的感想。並指除了每週日晚上6時至7時，在TVBS56頻道首播，隔週六下午3時至4時重播外，也將在全台有線電視公用頻道CH3聯播，本節目是全國第一個由地方政府製播的新住民節目。

朱立倫市長27日出席開播記者會表示，台灣吸引了來自各國的朋友，我們的相關移民法應該更鬆綁，讓新住民朋友能夠加入我們的大家庭。並指來到這塊土地生活的新住民朋友，人人是行家，個個出狀元，大家認真追尋著自己的夢想，並闖出了一片天。

新聞局指出，為改變多數人總認為「新住民」是指東南亞移民或移工的刻板印象，第5季節目的主角特別囊括來自東北亞、東南亞、美洲及歐洲的新朋友。他/她們包括有足球教練、SBL籃球員、文學獎得主、知名Youtuber、戲偶大師、五星級主廚。

來自印尼的吉曼說，從國中時期就隨父母到台灣求學，他覺得台灣的教育自由且進步，剛來台灣時發現為穆斯林服務的人不多，也缺乏查詢資料的管道，在外常常找不到清真餐廳、祈禱室，為了解決這項不方便，在台科大念書時與團隊共同設計「清真台灣」App，廣受使用者喜愛，今年中和圖書分館特別設置了穆斯林祈禱室，讓吉曼明顯感受到新北市對穆斯林文化的尊重而更愛台灣，希望未來能把台灣的進步帶回印尼，套用在教育與生活上。