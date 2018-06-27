世足／巴西總仔相挺 「內馬爾不該承擔所有責任」NOWnews今日新聞 (2018-06-27 12:40)
巴西首戰爆冷遭瑞士1:1逼和，又跟跟哥斯大黎加拚到傷停補時，才靠庫提紐（Coutinho）、內馬爾（Neymar）各進1球，驚險2:0獲勝，而巴西隊總教練Tite認為，國家不應該把「全部責任」讓內馬爾一肩扛起，
不久前才因為腳傷缺席三個月的內馬爾，因為前兩場的表現飽受批評，但教練Tite為他緩頰：「他是個具有天賦的球員，但這還不是他的正常表現，否則他不會踢成這樣，他只是還在復原階段。」
而接下來巴西和塞爾維亞的比賽，只要再拿下一分積分，就能保證晉級16強。談到內馬爾的表現，Tite表示：「如果你看上兩場比賽的熱點地圖，你會發現他的跑動範圍大大的增加了。或許下一場會是他的最佳狀態，我們不應該把所有責任都攬在他的肩上。」
塞爾維亞目前以3積分在分組排名第3，只要下一戰踢贏巴西，就能晉級16強，或是與巴西踢平，並且瑞士失1球以上輸給哥斯大黎加，也有機會晉級。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
C羅遭西財政部警告：到了義大利照樣能逮捕你【北京新浪網】
暖心！姆巴佩捐出世界杯收入 都獻給慈善機構了【北京新浪網】
烏龍！克羅埃西亞女總統火爆網路 竟與艷星搞混【北京新浪網】
曝安東尼只剩最後1條道!昨天的交易把路堵死了【北京新浪網】
泰國被困少年足球隊事件始末：國際大救援奇迹誕生【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》