巴西首戰爆冷遭瑞士1:1逼和，又跟跟哥斯大黎加拚到傷停補時，才靠庫提紐（Coutinho）、內馬爾（Neymar）各進1球，驚險2:0獲勝，而巴西隊總教練Tite認為，國家不應該把「全部責任」讓內馬爾一肩扛起，

不久前才因為腳傷缺席三個月的內馬爾，因為前兩場的表現飽受批評，但教練Tite為他緩頰：「他是個具有天賦的球員，但這還不是他的正常表現，否則他不會踢成這樣，他只是還在復原階段。」

而接下來巴西和塞爾維亞的比賽，只要再拿下一分積分，就能保證晉級16強。談到內馬爾的表現，Tite表示：「如果你看上兩場比賽的熱點地圖，你會發現他的跑動範圍大大的增加了。或許下一場會是他的最佳狀態，我們不應該把所有責任都攬在他的肩上。」

塞爾維亞目前以3積分在分組排名第3，只要下一戰踢贏巴西，就能晉級16強，或是與巴西踢平，並且瑞士失1球以上輸給哥斯大黎加，也有機會晉級。