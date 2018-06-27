▲前國民黨政策會執行長蔡正元。（圖／NOWnews資料照片）

國民黨主席吳敦義近期挨批「無主席」，讓候選人找不到人，媒體問到此事時，吳更動怒爆粗口，並拿出行程替自己辯護。國民黨前立委蔡正元今（27）日力挺吳敦義，蔡引用《易經》說，吳敦義現在是潛龍勿用、見龍在田，吳敦義默默應對局勢是正確的戰略。但蔡正元指出，吳敦義要傷腦筋的是選贏年底選戰後的明年，屆時前總統馬英九準備再回鍋選總統，這才是吳敦義要頭痛的關鍵時刻。



蔡正元表示，形容吳敦義是「潛龍在田」很恰當，雖然有很多批評指吳敦義是「無主席」，但吳敦義默默應對局勢是正確的戰略，這就是潛龍在田的戰術。

蔡正元說，吳敦義絕對是幹才，但長期受困於塔西佗陷阱，偶而會說錯話，說的話更常被媒體胡亂修理，吳敦義個人面對這種陷阱，還要帶著重傷復健中的黨，能夠順利發放薪水，已經很不錯了，潛龍在田是應對陷阱的正確策略。

蔡正元認為，雖然此次提名候選人有必須緊急閃車之處，但整體而言，吳敦義的方向盤把得算穩，今年選舉國民黨必定贏，只是大贏或小贏，但吳敦義要傷腦筋的是選贏後的明年，馬英九準備明年再回鍋選總統，這才是吳敦義要頭痛的關鍵時刻。