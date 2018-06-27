國航機師控過勞釀罷工 華航喊冤、長榮續溝通NOWnews今日新聞 (2018-06-27 12:49)
華航、長榮兩大國籍航空機師控訴資方態度強硬，導致「保障飛安、改善過勞」勞資協商破裂，今（ 27 ）日宣布將於 7 月 16 日至 8 月 6 日發起罷工投票。華航回應， 2015 年已大幅調整機師勞動條件，是工會片面拒絕勞資協商；長榮航空則說，會在可行、合理的範圍內，持續理性溝通協調。
華航表示， 2015 年與桃園市機師工會簽訂 7 項協議後，已大幅度調整機師勞動條件，並自 2016 年 2 月起與機師工會共同召開 17 次團體協約協商會議。
但 2017 年 9 月機師工會以華航解僱該會酒測未過的傅姓代理理事長為由，片面取消協商，雖多次釋出善意要求恢復團協協商，機師工會以尚處於不當勞裁調查期間，婉拒復談，協商進度停滯之責應非屬華航，呼籲工會不應以罷工為手段混淆事實，盼各界理性思考。
長榮航空則表示，與機師工會進行 3 次勞資爭議調解，內容多與機師之薪資、福利、公司內部管理權限、增加休時等議題相關，當中 3 項飛航安全相關議題，長榮與機師工會的立場目標一致，但工會要求須與其他議題一起以包裹方式要求長榮全數同意，導致雙方協商破局。
長榮強調，絕對遵守國家相關法令，對於機師依法享有的各項勞動權益也全數落實，並且秉持關心與照顧員工福祉原則，主動檢視、增進員工勞動條件及福利。對於所有飛行員透過公司既有管道提出之建議，或是桃園市機師職業工會長榮分會訴求，長榮均會予以尊重，並在可行、合理的範圍內，持續理性溝通協調。
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