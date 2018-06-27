▲總統蔡英文本月29日將出席國防部三軍六校聯合畢業典禮，台北市警察北投分局實施交通管制，當地附近文化國小調整停課一天，對此，台北市長柯文哲坦承此舉會陷蔡總統於不義。（資料照／台北市政府提供）

總統蔡英文 29 日預計出席「國防部三軍六校聯合畢業典禮」，台北市北投警分局規畫大規模交管，導致當天舉辦休業式的文化國小被迫停課一天，引發家長不滿，痛批蔡英文「好大的官威」。台北市警察局隨後坦承作法不妥，已請北投分局通知文化國小維持休業式，北市教育局也決定兩校恢復休業式，對此，台北市長柯文哲 27 日坦承，此舉會陷蔡總統於不義。

柯文哲說，文化國小是不是架拒馬，他現在還不曉得，因為這事，才請副市長鄧家基到現場去，應該還是會開維安籌備會議，國安局也有人來，所以會開個聯席會議，看怎麼處理。

媒體問到，這件事情會不會造成跟蔡政府的嫌隙？柯文哲表示，市府也在檢討說，奇怪怎麼會這樣，市府事先也不知道，是昨天媒體報導後才知道，後來他去調公文，請警察局的督察長去視察，請北投分局長發公文給教育局，所以在警察局層級是到督察長，但教育局是一個科長層級就解決掉了，聽說科長最近出國旅遊，不過還好啦。

柯文哲說，後來發現，這充滿政治意味，他有問怎麼上面都不知道？但不管發生什麼事，也是長官負責。所以，昨天他看到媒體報導，就把兩名局長找來，原則上還是不擾民，但縮小維安範圍，就這樣。

媒體追問，會有一些懲戒嗎？柯文哲表示，不會啦，如果每一樣都要懲戒，以後公務員就通通不做決定，全部公文給市長批。

媒體再問，這樣反而陷蔡總統於不義？柯文哲坦承說，對啦，但他覺得也是很難講，這個對警察局來講，也是希望安全第一。

媒體問到，停課的標準在哪？柯文哲表示，以不擾民為原則，所以還是正常上課。

媒體追問，雞蛋現在也是危險物品？柯文哲說，他也不曉得，搞不清楚。對於北市警說雞蛋是危險物品，柯則說，那還有鴨蛋、鵝蛋..。